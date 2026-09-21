Sánchez pide no permanecer indiferente ante el odio, tras el ataque a la asociación Negu Gorriak/Derecho a Techo

Sánchez también ha querido mostrar su reconocimiento a la labor humanitaria de todos los integrantes de las ONG que están desplegados en la ciudad autónoma atendiendo la crisis migratoria.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también se ha solidarizado con las personas atacadas y les ha enviado todo su cariño a la vez que ha acusado a la derecha y la ultraderecha de crear el clima que ha permitido el ataque a la diputada de Ceuta y a los activistas. En su opinión, las palabras no son neutrales; y hablar de invasión altera la convivencia en la ciudad.

Hay partidos que provocan la violencia

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mostrado su preocupación por la agresión en Ceuta pues, según ha dicho, la base de la convivencia en la ciudad autónoma siempre ha sido la diversidad y la pluralidad, independientemente del origen y el credo de los ceutíes.