Sánchez pide no permanecer indiferente ante el odio, tras el ataque a la asociación Negu Gorriak/Derecho a Techo
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha mostrado su solidaridad con la diputada en la Asamblea de Ceuta por el grupo localista Ceuta Ya!, Julia Ferreras, el activista Rafael Borrego y la abogada Sofía Cánovas por la agresión que sufrieron este domingo durante una protesta de vecinos ceutís contra la llegada de la ONG pamplonesa "Negu Gorriak/Derecho a Techo".
"Vivimos en una sociedad democrática que nos ha costado mucho construir. No podemos permanecer indiferentes ante la normalización del odio", ha expresado Sánchez en un mensaje en 'X', donde ha defendido que "la violencia nunca es el camino".
Sánchez también ha querido mostrar su reconocimiento a la labor humanitaria de todos los integrantes de las ONG que están desplegados en la ciudad autónoma atendiendo la crisis migratoria.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también se ha solidarizado con las personas atacadas y les ha enviado todo su cariño a la vez que ha acusado a la derecha y la ultraderecha de crear el clima que ha permitido el ataque a la diputada de Ceuta y a los activistas. En su opinión, las palabras no son neutrales; y hablar de invasión altera la convivencia en la ciudad.
Hay partidos que provocan la violencia
En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mostrado su preocupación por la agresión en Ceuta pues, según ha dicho, la base de la convivencia en la ciudad autónoma siempre ha sido la diversidad y la pluralidad, independientemente del origen y el credo de los ceutíes.
Ceuta condena la agresión
El Gobierno de Ceuta ha condenado la agresión sufrida por la diputada de la Asamblea Julia Alejandra Ferreras durante los incidentes y, aunque "comprende" el cansancio de los ceutíes por la situación derivada de la entrada masiva de migrantes, ha resaltado que "la violencia no es la alternativa".
Tanto la Ciudad Autónoma como la Delegación del Gobierno en Ceuta han condenado el ataque sufrido por la diputada.
En sendos comunicados, ambas instituciones han trasladado su solidaridad y apoyo a la parlamentaria y al resto de afectados, al tiempo que han rechazado cualquier forma de violencia como respuesta a la situación que atraviesa la ciudad.