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EA pide al lehendakari que esté dispuesto a colaborar para hacer frente a la ultraderecha

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ultra eskuinari aurre egiteko elkarlanean aritzeko prest egoteko eskatu dio EAk lehendakariari

EITB

Última actualización

En el Alkartasun Eguna del partido, Eba Blanco, de EA, al hilo de las palabras de ayer de Arnaldo Otegi, ha pedido al lehendakari, Imanol Pradales, que su Gobierno sea más colaborativo para hacer frente a la ultraderecha.

EH Bildu Ea Política

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