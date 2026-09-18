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El pleno de política general ha servido para ver dónde está cada partido y conocer las prioridades, según Otxandiano
En una entrevista concedida al programa "Egun on Euskadi" de ETB1, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, se ha mostrado dispuesto a sumar voluntades en respuesta al llamamiento del lehendakari.
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