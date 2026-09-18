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El pleno de política general ha servido para ver dónde está cada partido y conocer las prioridades, según Otxandiano

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18:00 - 20:00

Pello Otxandiano (EH Bildu) en el programa "Egun on Euskadi" de ETB1.

Euskaraz irakurri: Politika orokorreko eztabaidak balio izan du lehentasunak eta alderdi bakoitza non dagoen ikusteko, Otxandianoren arabera

EITB

Última actualización

En una entrevista concedida al programa "Egun on Euskadi" de ETB1, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, se ha mostrado dispuesto a sumar voluntades en respuesta al llamamiento del lehendakari.

EH Bildu Pello Otxandiano Partidos Políticos Política

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