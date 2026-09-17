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De Andrés: "El éxito no es disponer de más autogobierno, es gestionarlo bien"

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18:00 - 20:00
Javier De Andrés (PP)
Euskaraz irakurri: De Andres: "Arrakasta ez da autogobernu gehiago izatea, ondo kudeatzea baizik"

EITB

Última actualización

El presidente del PP Vasco ha afeado al lehendakari que "llevamos ya demasiado tiempo escuchando promesas de transformación y una retórica soberanista que busca desviar la atención de los problemas de gestión de este Ejecutivo".

Javier de Andrés Política PP Vasco

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