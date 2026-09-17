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Sumar denuncia la "derechización" del Gobierno Vasco "especialmente peligrosa" en migración y derechos humanos
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha criticado las políticas del Ejecutivo de Pradales en materia de migración y menores y ha advertido de que presentar a las personas migrantes como una amenaza alimenta el discurso de la extrema derecha.
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