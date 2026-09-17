La Audiencia Nacional rechaza paralizar el campamento de migrantes en el puerto de Ceuta

La Audiencia Nacional ha rechazado la medida cautelarísima pedida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de paralizar la puesta en marcha de un campamento de acogida para un millar de migrantes en el puerto de Ceuta.

El sindicato policial había solicitado la suspensión de este espacio de 16 000 metros cuadrados alegando razones de seguridad. Para el SUP, resultaba arriesgado concentrar a tanta gente dentro del dominio público portuario sin acreditar previamente que se cumplían todas las garantías para los agentes y las instalaciones.

Aunque el tribunal suspendió el miércoles de manera urgente y provisional la habilitación del recinto, los magistrados han rechazado mantener la medida un día después. La sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que el Ministerio de Transportes justificó correctamente la ocupación temporal del puerto por razones de interés general y urgencia humanitaria.

En el auto, contra el que no cabe recurso, los jueces aclaran que la orden impugnada únicamente autoriza el uso del suelo y no “se hace pronunciamiento alguno sobre las concretas condiciones en que se va a prestar la atención humanitaria ni sobre las condiciones de prestación de servicios por parte de los agentes”.

En este sentido, el tribunal remarca que serán las disposiciones que adopte el Ministerio del Interior las que determinen y garanticen la seguridad dentro del recinto. La Audiencia Nacional no ha entrado todavía en el fondo del recurso presentado por el SUP, algo que tendrá que hacer más adelante. Mientras tanto, el proyecto del campamento podrá seguir adelante.