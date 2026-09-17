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Pradales anuncia 340 millones para climatizar edificios públicos y hogares

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VITORIA, 17/09/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, interviene este jueves en el segundo debate de Política General en el Parlamento Vasco de la decimotercera legislatura, en el ecuador de su mandato, y en el que la oposición confrontará sus modelos y propuestas sobre autogobierno, vivienda, economía, empleo y sanidad, entre otros asuntos. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradalesek 340 milioi iragarri ditu eraikin publikoak eta etxeak klimatizatzeko

EITB

Última actualización

El lehendakari ha hecho el anuncio durante el pleno de Política General del Parlamento Vasco, donde ha avanzado un programa de climatización eficiente y sostenible para los próximos dos años al que podrá acceder toda la ciudadanía vasca.

Cambio Climático Gobierno Vasco Política

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