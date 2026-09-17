Pleno de Política General
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Vox critica que Pradales no haya hablado de la inseguridad ni de la inmigración irregular

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pradalesek segurtasun ezaz eta immigrazio irregularraz hitz egin ez izana kritikatu du Voxek

EITB

Última actualización

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha asegurado que en el discurso del lehendakari Imanol Pradales en el pleno de Política General no habido "nada nuevo bajo el sol" y solo "autobombo". 

VOX Gobierno Vasco Imanol Pradales Migración Parlamento Vasco Política

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