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Vox critica que Pradales no haya hablado de la inseguridad ni de la inmigración irregular
La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha asegurado que en el discurso del lehendakari Imanol Pradales en el pleno de Política General no habido "nada nuevo bajo el sol" y solo "autobombo".
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