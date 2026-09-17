Politika Orokorreko Osoko Bilkura
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Segurtasun ezaz eta immigrazio irregularraz hitz egin ez izana leporatu dio Voxek Pradalesi

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Amaia Martinez Voxen legebiltzarkideak esan du, Politika Orokorreko Osoko Bilkuran, Imanol Pradales lehendakariak ez duela "ezer berririk esan" eta soilik bere buruari "gora handiak eman" dizkiola.

VOX Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales Migrazioa Eusko Legebiltzarra Politika

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