POLITIKA OROKORREKO OSOKO BILKURA

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Pradalesek absentismoari buruzko herri akordioa babestu eta lanbidearteko gutxieneko soldatan "marra gorririk gabe" aurrera egin nahi du

Iragarkia
18:00 - 20:00
Imanol Pradales lehendakaria politika orokorreko osoko bilkuran

EITB

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Imanol Pradales lehendakariak absentismoaren arazoari aurre egiteko "herri akordioa" lortzea babestu du, Euskadik ezin duelako "rankingeko lehen postuetan" egon: "Gere teilatura harriak botatzen" ari gara. Halaber, Euskadin Lanbide arteko Gutxieneko Soldatan "marra gorririk gabe" aurrera egitearen alde agertu da, eta horretarako bi aldeak mahai berean jesartzea ezinbestekotzat jo du: sindikatuak eta patronala. 

Imanol Pradales Eusko Legebiltzarra Lana Soldatak Politika

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