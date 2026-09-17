POLITIKA OROKORREKO OSOKO BILKURA

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Autogobernua berritzeko pauso bat emateko eskatu die lehendakariak alderdi eta eragileei: "Nire esku dagoen guztia egiten jarraituko dut"

Gainera, Espainiako Gobernuko presidenteari dei egin dio Espainiako legegintzaldia amaitu aurretik Gernikako Estatua osorik bete dadin sustatzeko. 

Iragarkia
El Lehendakari, Imanol Pradales, durante el pleno de Política General en el Parlamento Vasco, a 17 de septiembre de 2026, en Vitoria-Gasteiz.
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak itun politiko berriaren negoziazioan aurrera egitea defendatu du, adostasun zabalak eraikiz "gure autogobernuan jauzi kualitatiboa emateko". Ildo horretan, dei egin die alderdi politikoei, erakundeei eta hezkuntza, gizarte eta ekonomia alorreko eragileei aurrerapauso bat eman dezaten. 

Informazioa osatzeko lanean ari gara...

Eusko Jaurlaritzaren bost konpromisoak 

Lehendakariak bost "herri konpromiso" aurkeztu ditu legegintzaldirako

EITB

Pradalesek azpimarratu du arreta berezia jarriko duela klima aldaketan, AAn, enpleguan, hezkuntzan eta ongizatean.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Lehendakariak bost "herri konpromiso" aurkeztu ditu legegintzaldirako

Pantailen erabilera

EAEko hezkuntza-sisteman pantailen erabilera berrikusi eta egokitu egingo dela hitzeman du Pradalesek

EITB

Ostegun honetan Eusko Legebiltzarrean egindako Politika Orokorreko Osoko Bbilkuran, lehendakariak "euskal akordio sozial handia" iragarri du pantailen erabilera arduratsuari buruz, "guraso guztiok Europako adituen jarraibideak betetzeko konpromisoa har dezagun". 

Iragarkia
18:00 - 20:00
EAEko hezkuntza-sisteman pantailen erabilera berrikusi eta egokitu egingo dela hitzeman du Pradalesek

Segurtasuna

"Segurtasun publikoari buruzko bilkura monografikoa elkarbizitza eredua adosteko aukera bikaina izango da"

EITB

Urte hasierako Politika Orokorreko Osoko Bilkuran Imanol Pradales lehendakariak Euskadiko segurtasuna eta delitu kopuruaren gorakada izan ditu hizpide.

Iragarkia
18:00 - 20:00
"Segurtasun publikoari buruzko bilkura monografikoa elkarbizitza eredua adosteko aukera bikaina izango da"
ZUZENEAN: Politika Orokorreko Osoko Bilkura
Eusko Legebiltzarra Politika Imanol Pradales

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