Autogobernua berritzeko pauso bat emateko eskatu die lehendakariak alderdi eta eragileei: "Nire esku dagoen guztia egiten jarraituko dut"
Gainera, Espainiako Gobernuko presidenteari dei egin dio Espainiako legegintzaldia amaitu aurretik Gernikako Estatua osorik bete dadin sustatzeko.
Imanol Pradales lehendakariak itun politiko berriaren negoziazioan aurrera egitea defendatu du, adostasun zabalak eraikiz "gure autogobernuan jauzi kualitatiboa emateko". Ildo horretan, dei egin die alderdi politikoei, erakundeei eta hezkuntza, gizarte eta ekonomia alorreko eragileei aurrerapauso bat eman dezaten.
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Eusko Jaurlaritzaren bost konpromisoak
Lehendakariak bost "herri konpromiso" aurkeztu ditu legegintzaldirako
Pradalesek azpimarratu du arreta berezia jarriko duela klima aldaketan, AAn, enpleguan, hezkuntzan eta ongizatean.
Pantailen erabilera
EAEko hezkuntza-sisteman pantailen erabilera berrikusi eta egokitu egingo dela hitzeman du Pradalesek
Ostegun honetan Eusko Legebiltzarrean egindako Politika Orokorreko Osoko Bbilkuran, lehendakariak "euskal akordio sozial handia" iragarri du pantailen erabilera arduratsuari buruz, "guraso guztiok Europako adituen jarraibideak betetzeko konpromisoa har dezagun".
Segurtasuna
"Segurtasun publikoari buruzko bilkura monografikoa elkarbizitza eredua adosteko aukera bikaina izango da"
Urte hasierako Politika Orokorreko Osoko Bilkuran Imanol Pradales lehendakariak Euskadiko segurtasuna eta delitu kopuruaren gorakada izan ditu hizpide.