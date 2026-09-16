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Ceutako portuan migratzaileentzako prestatzen ari diren kanpalekua geldiarazi du Auzitegi Nazionalak

Poliziaren Sindikatu Bateratuak (SUP) eskatu zuen kanpalekua kautelaz bertan behera uztea, segurtasun arrazoiengatik. 1.000 migratzaile inguru hartzeko gunea ari dira prestatzen Ceutako portuan. 

 

FOTODELDÍA GRAF3107. CEUTA (ESPAÑA), 22/08/2026.- Varios migrantes permanecen acampados este sábado, en la playa El Trampolín de Ceuta (España). Varios migrantes regresaron a pesar de que agentes españoles volvieron a desalojar ayer a los más de mil migrantes que se encontraban en la playa. EFE/ Reduan

Hainbat migratzaile Ceutako hondartzan kanpatuta. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernua Ceutako portuan eraikitzen ari den migratzaileentzako kanpalekua gelditzeko agindu du Auzitegi Nazionalak, harik eta Poliziaren Sindikatu Bateratuak (SUP) egindako eskaria argitu arte. 

Gaur igorritako ebazpenean, Administrazioarekiko Auzietako Salak 12 orduko epea eman dio Garraio Ministerioari martxan jarri nahi duten guneari buruzko espedientea eta dokumentazio guztia helarazteko. 

16.000 metro karratuko lur-eremuan ari dira kanpalekua eraikitzen, eta SUP sindikatuak eskatu zuen geldiaraztea, kautelazko neurri gisa. 

Joan den irailaren 5ean, Espainiako Gobernuak Ceutako portuaren kontrola bere gain hartzea erabaki zuen, Ceutako Hiri Autonomoko Gobernuak han migratzaileentzako gune bat egokitzeari uko egin eta gero.

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