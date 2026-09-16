LERROBURU NAGUSIAK

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Albiste izango dira: kontrolerako saioa Kongresuan, Chiviteren azalpenak Belateri buruz eta Zinemaldiko lehen izarrak iristear

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

MADRID, 09/09/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la primera sesión de control del Congreso del curso político, este miércoles. EFE/ J.J. Guillén
Sanchez, Kongresuan. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 16ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Kontrol saioa Kongresuan: Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Alberto Nuñez Feijoo PPko burua aurrez aurre izango dira asteazken honetan Kongresuan, Ceutako egoeraren bilakaera eta zenbait ministrok erabaki judizial jakin batzuei egindako kritikak protagonista.

- Chivitek Belateri buruz emandako azalpenak: Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidentea Parlamentuan izango da, Belateko tunelen obren prozesuaren eta gaur egungo egoeraren berri emateko.

- Zinemaldiko lehen aurpegi ezagunak: Orlando Bloom, Donostia Sari bat emango duena, gaur iritsiko da Gipuzkoako hiriburura. Wener Herzog eta Naomi Watts sarituez gain, Brad Pitt, Noemie Merlant, Penelope Cruz, Martin McDonagh, Cristian Mungiu, Paweque Pawlikowski eta Ira Sachs ere izango dira Donostian.

Zinemaldia Diputatuen Kongresua María Chivite Politika

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PAMPLONA, 14/09/2026.- Los grupos que sustentan al Gobierno de Navarra han reclamado este lunes una solución urgente que permita garantizar la continuidad de las obras de duplicación de los túneles de Belate con plena seguridad jurídica y sin un coste adicional injustificado para las arcas públicas. Representantes de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se han reunido con el Gobierno foral para conocer la situación de las obras y las alternativas que se estudian después de que quedara descartada la posibilidad de abonar mediante la figura del enriquecimiento injusto unos sobrecostes por valor de 8,5 millones de euros. Geroa Bai ha sido el grupo más duro con la acción del Gobierno y su portavoz, Pablo Azcona, ha asegurado haber salido de su reunión con el Ejecutivo "más preocupado" de lo que había entrado, ante una obra que considera "trascendental" y que se encuentra en una situación de "impás". En la imagen, la presidenta de Navarra, María Chivite, y el consejero de Cohesión Territorial, Oscar Chivite, tras finalizar la reunión en el Parlamento foral. EFE/Villar López
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Chivitek hauteskunde kutsua ikusi dio Geroa Bairi, Belateko lanen bileratik "sartu baino kezkatuago" atera zela esan ostean

Ezustean eta harriduraz hartu ditu Nafarroako presidenteak Geroa Baik atzoko bileraren ostean egindako adierazpenak. Izan ere, Gobernuko bazkideek Belateko tunelen egoera aztertzeko bart egindako bileraren ostean, Pablo Azcona bozeramaileak "sartu baino kezkatuago" atera zela esan zuen. Azpiegituraren etorkizunari buruz esan du "oraindik ez dagoela ezer itxita".

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