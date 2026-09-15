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Anduezak "seriotasuna" eta "diskrezioa" eskatu ditu Estatutu berriaren negoziazioan, "pazientziak muga bat duelako"

Iragarkia
18:00 - 20:00

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusia, gaur, Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. 

EITB

Azken eguneratzea

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak pazientzia galtzeko arriskua dagoela ohartarazi die EAJ eta EH Bilduri. Ildo horretan, lehia eta ika-mikak alde batera uzteko eskatu die biei.

 

PSE EE EAEko Autonomia Estatutua Politika Eneko Andueza

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