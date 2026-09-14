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Chivitek agerraldia egingo du asteazkenean Nafarroako Parlamentuan, Belateko obren geldialdia dela eta

Legebiltzarreko Mahaiak premiazko bilkura finkatu du oposizioko hainbat taldek eskatuta, lanak erabat geldirik daudela eta 8,5 milioiko gainkostuaren ordainketa juridikoki blokeatuta dagoela.

(Foto de ARCHIVO) Obras de construcción del túnel de Belate en Navarra. EUROPA PRESS 27/3/2026
Europa Press-eko artxiboko argazki bat

EITB

Azken eguneratzea

Maria Chivite Nafarroako presidenteak agerraldia egingo du asteazken honetan Nafarroako Parlamentuan, Belateko tunelak bikoizteko obren egoeraren berri emateko; izan ere, lanak erabat geldirik daude gaur gaurkoz.

Parlamentuko Mahaiak egun horretarako finkatu du oposizioko hainbat taldek premiazko izaeraz eskatutako bilkura. Gainera, Foru Gobernua astelehen honetan bilduko da bere gobernukideekin proiektuaren krisia aztertzeko, joan den astean EH Bildurekin bilera egin ostean.

Lanak gelditzearen arrazoia da Nafarroako Gobernua oraindik ez dela gai izan irteera juridiko bat aurkitzeko Accionak eta Oses Construccionek osatutako ABEEari (aldi baterako enpresa-elkarteari) 8,5 milioi euroko gainkostua ordaintzeko; izan ere, Exekutiboko Aholkularitza Juridikoak uko egin zion ordainketa "bidegabeko aberastearen" figurapean egiteari. Legezko printzipio horrek aukera ematen dio administrazioari lehendik egindako obrengatik ordaintzeko, aldez aurreko kontratu formalik gabe.

Lanak gelditzearen arrazoia da Nafarroako Gobernua oraindik ez dela gai izan irteera juridiko bat aurkitzeko Accionak eta Osés Construcciónek osatutako ABEEari (aldi baterako enpresa-elkarteari) 8,5 milioi euroko gainkostua ordaintzeko; izan ere, Exekutiboko Aholkularitza Juridikoak uko egin zion ordainketa "bidegabeko aberastearen" figurapean egiteari. Legezko printzipio horrek aukera ematen dio administrazioari lehendik egindako obrengatik ordaintzeko, aldez aurreko kontratu formalik gabe. 

Gobernuak joan den astean izan zuen kontrako txosten juridiko horren berri, eta, ohartarazi zuenez, obraren ordainketari eta etorkizunari dagokienez, "agertoki guztiek zabalik jarraitzen dute".

Gatazkaren jatorria

 
Obra hauek egiteko, 8,5 milioi euro inguruko aldaketa edo gehigarria proposatu zen kontratuan, lanean ari zirela sortutako lanak ordaintzeko. Baina aldaketa horrek ez zuen aurrera egin; izan ere, 2025eko azaroan, Kontu-hartzailetza Nagusiak eragotzi egin zuen, ikusi zuelako ez zituela betetzen behar ziren legezko baldintzak. Nafarroako Gobernuak erabaki hori onartu behar izan zuen, eta egoera horren ostean Herri Lanetako zuzendari nagusia zen Pedro Lopez kargutik kendu zuen.

Gatazka horren harira, astelehen honetan Bozeramaileen Batzordea bildu da eta alderdi politikoek beren jarrerak adierazi dituzte: Geroa Baiko Pablo Azcona bozeramaileak azaldu duenez, sailak uztailean jakinarazi zien bidegabeko aberastearen bidetik egin nahi zutela, eta horren aurrean txosten legal bat eskatu zuten bide hori bermatzeko. 

EH Bilduko Mikel Zabaletak baieztatu du eurek ere uztailean izan zutela asmo horren berri: "Ezin dira obrak konprometitu, eta ezin da ordaindu abalatuta ez dagoen eta publikoa den euro bakar bat ere. Hortik aurrera, Gobernuari dagokio bide egokia aurkitzea eta, hala badagokio, dagozkion erantzukizunak argitzea".

PSNko Ainhoa Unzu ordezkariak azpimarratu du lehentasuna obraren jarraipena dela, ordainketen legezkotasuna bermatuko duen formula baten bidez: "Zerbitzu juridikoek bermatzen ez duten euro bat ere ez da ordaindu".

Amaitzeko, UPNko Javier Esparzak gogor kritikatu du egoera eta adierazi du beren taldearen sentsazioa dela hau guztia "enpresak gehiago kobratzeko estrategia bat" dela eta Gobernuak "bertan parte hartu" duela.

Maria Chivitek, Belateko batzordean: "Nire zintzotasuna berme gisa jartzen dut, inork ez du deliturik aurkitu eta ez du deliturik aurkituko nire jardunean"
María Chivite Nafarroa Nafarroako Gobernua Politika

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