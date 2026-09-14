Chivite comparecerá este miércoles en el Parlamento navarro ante la paralización de las obras de Belate
La presidenta de Navarra, María Chivite, comparecerá este miércoles en el Parlamento foral para explicar la situación de las obras de duplicación de los túneles de Belate, cuyos trabajos se encuentran actualmente sin actividad.
La Mesa del Parlamento ha fijado para este miércoles la sesión urgente que habían solicitado varios grupos de la oposición. Además, el Ejecutivo foral se reúne este lunes con sus socios de gobierno para analizar la crisis del proyecto, tras haber mantenido un encuentro previo con EH Bildu la pasada semana.
La paralización de las obras se debe a que el Gobierno de Navarra sigue sin encontrar una fórmula legal adecuada para abonar a la UTE —formada por Acciona y Osés Construcción— un sobrecoste de 8,5 millones de euros. La Asesoría Jurídica del Ejecutivo rechazó explícitamente realizar el pago bajo la figura de "enriquecimiento injusto", un principio legal que permite a la administración pagar por obras ya realizadas sin un contrato formal previo para evitar que una parte se beneficie del trabajo de la otra sin abonarlo.
El Gobierno tuvo conocimiento la pasada semana de este informe jurídico desfavorable, el cual advierte que, respecto al pago y al futuro de la obra, "todos los escenarios siguen abiertos".
El origen del conflicto
La situación tiene su origen en una modificación del contrato por un importe de alrededor de 8,5 millones de euros planteada para dar cobertura a determinados trabajos que se consideraron necesarios durante la ejecución de las obras.
Esa modificación no llegó a prosperar después de que en noviembre de 2025 la Intervención General formulara un reparo suspensivo al considerar que no estaban acreditados los requisitos legales necesarios. El Gobierno acató ese reparo, una situación tras la que se produjo además el relevo del entonces director general de Obras Públicas, Pedro López.
El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha señalado este lunes tras la Junta de Portavoces, que el departamento les comunicó en julio que se pretendía hacer por la vía de enriquecimiento injusto, ante lo que exigieron un informe legal que avalara la vía.
El portavoz de EH Bildu, Mikel Zabaleta, ha confirmado que también tuvieron conocimiento en julio. "No se pueden comprometer las obras y no se puede pagar ni un euro público que no esté avalado. A partir de ahí le corresponde al Gobierno encontrar la vía adecuada y, si correspondiese, dirimir las responsabilidades oportunas", ha dicho.
La representante del PSN, Ainhoa Unzu, ha dicho que la prioridad es la continuidad de la obra y en una fórmula que garantice la legalidad de los pagos: "No se ha abonado ni un euro que no esté avalado por los servicios jurídicos".
Javier Esparza, por parte de UPN, ha dicho que la sensación de grupo es que se trata de "una estrategia empresarial para cobrar más" y que el Gobierno "ha participado de la misma".
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