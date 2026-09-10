Las obras de Belate, prácticamente paralizadas a la espera de una solución para abonar 8,5 millones en sobrecostes
El Gobierno de Navarra busca una vía legal para pagar los sobrecostes a la UTE adjudicataria, mientras varios partidos políticos expresan su preocupación por la situación.
Las obras de duplicación de los túneles de Belate (Navarra) se encuentran prácticamente paralizadas después de que la Asesoría Jurídica del Ejecutivo haya rechazado abonar los sobrecostes generados recurriendo a la fórmula del "enriquecimiento injusto".
El vicepresidente primero del Gobierno, Javier Remírez, y el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, han explicado que este lunes han conocido el informe de sus servicios jurídicos que rechaza esta manera de proceder y que, con respecto al pago y el futuro de la obra, "todos los escenarios siguen abiertos".
La situación tiene su origen en una modificación del contrato por un importe de alrededor de 8,5 millones de euros planteada para dar cobertura a determinados trabajos que se consideraron necesarios durante la ejecución de las obras.
Esa modificación no llegó a prosperar después de que en noviembre de 2025 la Intervención General formulara un reparo suspensivo al considerar que no estaban acreditados los requisitos legales necesarios. El Gobierno acató ese reparo, una situación tras la que se produjo además el relevo del entonces director general de Obras Públicas, Pedro López.
Desde entonces, el Ejecutivo ha estudiado diferentes alternativas para resolver la situación de los trabajos ya ejecutados, y asegura que existe disposición de las partes implicadas para sentarse y buscar una solución.
Obra sin actividad
El consejero ha explicado que en estos momentos la actividad de la obra es prácticamente inexistente, coincidiendo la recepción del informe jurídico con un cambio de fase en los trabajos.
Asimismo, ha asegurado que el retraso no pone inicialmente en riesgo la financiación estatal y ha recordado que ya se han abonado unos 38 millones de euros a la UTE. También ha señalado que el plazo fijado con Europa para completar la obra es 2030 y que existe margen en caso de que se produzcan retrasos.
Remírez y Chivite han solicitado comparecer conjuntamente en el Parlamento de Navarra para explicar los aspectos relacionados con la obra. Mientras, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu han mostrado su preocupación por la situación de las obras y han pedido explicaciones a la presidenta navarra, María Chivite.
Por su parte, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que Chivite está en un “callejón sin salida”, ya que “los sucesivos intentos” para pagar el modificado de las obras “están siendo tumbados por sus propios servicios jurídicos”.
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