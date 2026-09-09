Andueza reclama a Pradales unos presupuestos "expansivos" para 2027 y que la "prioridad social" se anteponga a la nacional

El lehendakari, Imanol Pradales, ha continuado este miércoles con la ronda de contactos institucionales con los partidos políticos y agentes socioeconómicos tras el verano. Esta vez ha sido en la sede de Lehendakaritza con el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. En este encuentro, clave para la estabilidad del Ejecutivo autonómico, el socio de coalición del PNV ha trasladado sus prioridades de cara a las cuentas del próximo año, exigiendo unos presupuestos que tengan un marcado carácter "expansivos".

Tras señalar que la reunión se ha desarrollado en "un clima cordial y de colaboración", el dirigente del PSE-EE —partido que gobierna en coalición con el PNV en el Ejecutivo vasco— ha subrayado que este ambiente "constructivo" caracteriza siempre sus relaciones con el lehendakari, incluso en aquellos momentos o circunstancias en los que no existe un acuerdo total. Pese a las discrepancias puntuales que puedan surgir en determinadas materias, ha remarcado que ambos socios comparten "la misma hoja de ruta".

Andueza ha coincidido con el lehendakari en la necesidad de vigilar el impacto de los conflictos internacionales en Euskadi y mantener las medidas de protección a la población, el empleo y las empresas. Ante este escenario, el líder del PSE ha exigido que los presupuestos vascos de 2027 sean "expansivos" y "crezcan" para responder con "contundencia" a los retos actuales.

El dirigente socialista ha remarcado que el Gobierno Vasco debe centrarse de manera exclusiva en la "prioridad social" —reforzar sanidad, educación, vivienda y movilidad— frente a una "prioridad nacional" que, según ha advertido, asoma a veces tanto por parte de la ultraderecha estatal como de las fuerzas abertzales en Euskadi.