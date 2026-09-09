Andueza reclama a Pradales unos presupuestos "expansivos" para 2027 y que la "prioridad social" se anteponga a la nacional
El líder del PSE-EE ha calificado de "cordial" su encuentro con el lehendakari, a quien ha exigido centrarse en blindar la sanidad y la vivienda. Asimismo, ha pedido al PNV autocrítica ante los malos resultados de la educación vasca reflejados en el Informe PISA.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha continuado este miércoles con la ronda de contactos institucionales con los partidos políticos y agentes socioeconómicos tras el verano. Esta vez ha sido en la sede de Lehendakaritza con el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. En este encuentro, clave para la estabilidad del Ejecutivo autonómico, el socio de coalición del PNV ha trasladado sus prioridades de cara a las cuentas del próximo año, exigiendo unos presupuestos que tengan un marcado carácter "expansivos".
Tras señalar que la reunión se ha desarrollado en "un clima cordial y de colaboración", el dirigente del PSE-EE —partido que gobierna en coalición con el PNV en el Ejecutivo vasco— ha subrayado que este ambiente "constructivo" caracteriza siempre sus relaciones con el lehendakari, incluso en aquellos momentos o circunstancias en los que no existe un acuerdo total. Pese a las discrepancias puntuales que puedan surgir en determinadas materias, ha remarcado que ambos socios comparten "la misma hoja de ruta".
Andueza ha coincidido con el lehendakari en la necesidad de vigilar el impacto de los conflictos internacionales en Euskadi y mantener las medidas de protección a la población, el empleo y las empresas. Ante este escenario, el líder del PSE ha exigido que los presupuestos vascos de 2027 sean "expansivos" y "crezcan" para responder con "contundencia" a los retos actuales.
El dirigente socialista ha remarcado que el Gobierno Vasco debe centrarse de manera exclusiva en la "prioridad social" —reforzar sanidad, educación, vivienda y movilidad— frente a una "prioridad nacional" que, según ha advertido, asoma a veces tanto por parte de la ultraderecha estatal como de las fuerzas abertzales en Euskadi.
Cambios legales en vivienda y control contra el fraude
En materia de vivienda, el PSE-EE prevé impulsar nuevos instrumentos normativos para proteger el parque existente, reforzar el control público en la compraventa de vivienda protegida y poner en marcha el Fondo Social de Vivienda a principios de 2027.
Para garantizar la aplicación de estas medidas, el secretario general de los socialistas vascos ha trasladado al lehendakari la necesidad de incorporar estos cambios legales en la próxima Ley de Presupuestos.
"Autocrítica" sobre los problemas del sistema educativo
En clave educativa, un área gestionada por el PNV, ambos líderes han analizado los malos resultados obtenidos por el alumnado vasco en el último Informe PISA. El dirigente socialista ha mostrado su profunda "preocupación" y ha reclamado de forma directa al Departamento de Educación un ejercicio profundo de "análisis, autocrítica y acciones concretas" para revertir la situación.
Respecto a las diferencias que mantienen ambos socios de gobierno sobre los requisitos lingüísticos para acceder al empleo público en Euskadi, Andueza ha reiterado la "disposición" de su partido para negociar y alcanzar un acuerdo en torno al nuevo decreto regulador, aunque ha advertido firmemente de que los socialistas "no abandonarán sus principios ni su posición política en este ámbito".
Trasnferencias pendientes
Andueza ha reconocido que los socios de gobierno aún no han pactado una posición conjunta sobre la gestión del Puerto de Pasaia, aunque continúan trabajando en ello. Sobre el resto de competencias, el líder del PSE-EE ha destacado la interlocución "constante" con el Gobierno de España, admitiendo el encaje jurídico "complejo" de algunas materias, y confía en celebrar en los próximos meses la Comisión de Cooperación Bilateral que se suspendió en julio.
Por otro lado, el dirigente socialista ha tildado de "bastante exageradas" las críticas del lehendakari Pradales hacia Pedro Sánchez, a quien calificó de "noqueado" por la crisis migratoria de Ceuta, apelando a la colaboración política frente al bloqueo de la derecha y la ultraderecha.
La cita de hoy da continuidad a la ronda iniciada ayer martes —donde Pradales recibió a Sumar y al PP— y que prosigue este mismo miércoles con los portavoces de EH Bildu y del propio PNV, antes de dar el salto la próxima semana a los principales agentes sindicales y empresariales de Euskadi.
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