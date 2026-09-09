San Sebastián acogerá el 6 de octubre el juicio por la muerte bajo torturas de Txomin Letamendi

El próximo 6 de octubre, un juzgado de San Sebastián acogerá un proceso histórico de "jurisdicción voluntaria" impulsado por el Observatorio Vasco de Derechos Humanos (GEBehatokia) y la familia de Txomin Letamendi Murua. El objetivo de esta comparecencia inédita es que la Justicia certifique oficialmente, 76 años después, que el gudari y militante de EAJ-PNV murió a consecuencia de las torturas sufridas bajo custodia de la policía franquista.

Al tratarse de una vía de jurisdicción voluntaria, el proceso no busca la persecución penal de los perpetradores —ya fallecidos—, sino obtener una "ratificación y certificación judicial" definitiva de unos hechos que, aunque no generan controversia "ni nadie pone en duda, requieren el aval de un tribunal.

Tal como señala el observatorio, el caso de Letamendi es "paradigmático" de lo que supuso el fenómeno de la tortura y la prisión durante las siguientes siete décadas en el Estado español. Este resistente al régimen de Franco fue sometido a severos interrogatorios y torturas en San Sebastián y Barcelona antes de afrontar un Consejo de Guerra que lo condenó a cinco años de cárcel por un delito de conspiración para la insurrección.

El extremo deterioro físico y psíquico provocado por los castigos físicos y su posterior encarcelamiento en la prisión de Guadalajara terminaron provocando su muerte el 20 de diciembre de 1950 en Madrid.

Reconocimiento y amparo legal

El procedimiento se ampara en la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, norma que regula este derecho a la verdad y la reparación. Cabe destacar que la condición de víctima de Letamendi ya está plenamente reconocida por las instituciones; el propio lehendakari participó el pasado 22 de diciembre en el acto oficial de reconocimiento celebrado en Bilbao.

Sin embargo, la sesión del próximo 6 de octubre busca dar un paso definitivo para que sea la propia Justicia quien ratifique y valide legalmente los hechos.