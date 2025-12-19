MEMORIA HISTÓRICA
Homenaje en Ondarroa a Txomin Letamendi, gudari torturado durante el franquismo

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Txomin Letamendi omendu dute ostiral honetan Ondarroan, frankismoan torturen ondorioz hildako gudaria
author image

EITB

Última actualización

El Instituto Gogora acaba de reconocerle como víctima del franquismo, ya que Letamendi, asesinado por la policía franquista hace 75 años, fue torturado en Madrid. También fue miembro del PNV y símbolo de la resistencia antifranquista. Una vez recuperado su cuerpo, sus cenizas fueron difundidas en Artxanda.

Ondarroa Bizkaia Franquismo Memoria Histórica Política

