El PNV defiende que la igualdad "es una obligación democrática" en el homenaje a la labor de las mujeres jeltzales

La capilla ardiente con el féretro de Carlos Garaikoetxea se ha abierto este miércoles a las 10:00 en Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz. Lehendakaris como Juan José Ibarretxe, Iñigo Urkullu y Patxi López, junto a representantes de las instituciones y grupos políticos y ciudadanos llegados desde distintos puntos de Euskal Herria, han acudido a despedir a una las figuras clave de Euskal Herria.