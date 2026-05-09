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El PNV defiende que la igualdad "es una obligación democrática" en el homenaje a la labor de las mujeres jeltzales

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Berdintasuna "betebehar demokratikoa" dela defendatu du EAJk emakume jeltzaleen lana omentzeko egin duen ekitaldian
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EITB

Última actualización

El Partido Nacionalista Vasco ha llevado a cabo un acto de reconocimiento a la labor de las mujeres jeltzales con motivo del aniversario de Emakume Abertzale Batza, fundada en 1922, en un acto en el que ha subrayado que la igualdad "no es una opción política, sino una obligación democrática".

EAJ-PNV Política

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VITORIA, 06/05/2026.- La capilla ardiente con el féretro del exlehendakari Carlos Garaikoetxea ha quedado abierta a las 10:00 de este miércoles en el interior del Palacio de Ajuria Enea de Vitoria. Los restos mortales de Garaikoetxea, fallecido el lunes a los 87 años, han llegado a la residencia oficial de los presidentes vascos desde Pamplona, su localidad natal. Se espera que pasen por Ajuria Enea representantes políticos e institucionales, así como agentes de todos los ámbitos de la sociedad vasca. En la imagen, los exlehendakaris Iñigo Urkullu (i) y Juan josé ibarretxe (d). EFE/ L. Rico
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Hace  min.

Instituciones y representantes políticos, junto a la sociedad vasca, despiden a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea

La capilla ardiente con el féretro de Carlos Garaikoetxea se ha abierto este miércoles a las 10:00 en Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz. Lehendakaris como Juan José Ibarretxe, Iñigo Urkullu y Patxi López, junto a representantes de las instituciones y grupos políticos y ciudadanos llegados desde distintos puntos de Euskal Herria, han acudido a despedir a una las figuras clave de Euskal Herria.

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