La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 30 años de prisión para cinco antiguos dirigentes de ETA al considerar que formaban parte del comité ejecutivo que decidió asesinar al concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995.

El escrito de la acusación se dirige contra Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizcuren, 'Kantauri'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; Julián Achurra, 'Pototo'; y Juan Luis Aguirre, 'Isuntza', que actualmente tienen edades comprendidas entre los 63 y los 71 años.

La Fiscalía sostiene que la decisión de asesinar a Ordóñez fue adoptada de forma "colegiada y consensuada" por la cúpula de ETA en diciembre de 1994 y que 'Kantauri' transmitió la orden a los autores materiales, ya condenados por el crimen: Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote'; Juan Ramón Carasatorre y Valentín Lasarte, según declaró este último en su momento.

Primera víctima de relevancia política

El Ministerio Público enmarca el asesinato en la estrategia de "socialización del sufrimiento" impulsada por ETA tras la caída de su dirección en Bidart en 1992, y que estaba dirigida a atentar contra figuras relevantes de la vida política, judicial, periodística o académica. Según la acusación, Gregorio Ordóñez fue la primera víctima política elegida dentro de esa estrategia.

Por otro lado, según afirman fuentes jurídicas, esta constituye la causa judicial que más ha avanzado de la decena de procedimientos que permanecen abiertos en la Audiencia Nacional contra la cúpula de ETA, gracias al impulso de querellas de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia en los últimos años.