TERRORISMO ETA
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La Fiscalía pide 30 años de cárcel a cinco exjefes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez

Los acusados, que integraban la cúpula de la banda, habrían acordado de forma colegiada el asesinato del concejal del PP en San Sebastián en enero de 1995, según el escrito de acusación.
Uno de los acusados, 'Kantauri', en una imagen de archivo.

Uno de los acusados, José Javier Arizcuren 'Kantauri', en una imagen de archivo.

Euskaraz irakurri: Fiskaltzak 30 urteko kartzela-zigorra eskatu du ETAko bost buruzagi ohirentzat Gregorio Órdoñezen hilketagatik
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Agencias | EITB

Última actualización

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 30 años de prisión para cinco antiguos dirigentes de ETA al considerar que formaban parte del comité ejecutivo que decidió asesinar al concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995.

El escrito de la acusación se dirige contra Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizcuren, 'Kantauri'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; Julián Achurra, 'Pototo'; y Juan Luis Aguirre, 'Isuntza', que actualmente tienen edades comprendidas entre los 63 y los 71 años.

La Fiscalía sostiene que la decisión de asesinar a Ordóñez fue adoptada de forma "colegiada y consensuada" por la cúpula de ETA en diciembre de 1994 y que 'Kantauri' transmitió la orden a los autores materiales, ya condenados por el crimen: Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote'; Juan Ramón Carasatorre y Valentín Lasarte, según declaró este último en su momento.

Primera víctima de relevancia política

El Ministerio Público enmarca el asesinato en la estrategia de "socialización del sufrimiento" impulsada por ETA tras la caída de su dirección en Bidart en 1992, y que estaba dirigida a atentar contra figuras relevantes de la vida política, judicial, periodística o académica. Según la acusación, Gregorio Ordóñez fue la primera víctima política elegida dentro de esa estrategia.

Por otro lado, según afirman fuentes jurídicas, esta constituye la causa judicial que más ha avanzado de la decena de procedimientos que permanecen abiertos en la Audiencia Nacional contra la cúpula de ETA, gracias al impulso de querellas de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia en los últimos años.

Víctimas del terrorismo Final de ETA Política

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miguel tellado
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