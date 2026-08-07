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En directo: Desembarco de Juan Sebastián Elkano

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Euskaraz irakurri: Zuzenean: Juan Sebastian Elkanoren lehorreratzea

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Representación del desembarco de Juan Sebastián Elkano en directo desde Getaria, a partir de las 16:45 horas.

Getaria Historia Teatro Sociedad

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