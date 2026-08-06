La CAV supera el cupo de acogida de menores migrantes, mientras Navarra dispone de margen para acoger más
La situación de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta tras la reciente llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos ha reabierto el debate sobre el cumplimiento de la Ley de Extranjería y las obligaciones de las administraciones públicas en materia de protección de la infancia.
A día de hoy, la Comunidad Autónoma Vasca acoge a 841 menores migrantes no acompañados —Bizkaia acoge a 554; Álava, 109; y Gipuzkoa, 180—, una cifra que supera en 65 el límite fijado por el Estado español. La CAV debería atender, como máximo, a 776.
La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha defendido esta semana que "la primera obligación del Estado no es repartir" a los menores extranjeros de Ceuta entre las autonomías, sino "agotar las vías administrativas para que los menores vuelvan con sus familias".
La situación en Navarra es diferente. La Comunidad Foral podría acoger 237 menores, aunque según los últimos datos, está al 30 % de su capacidad, y abre la puerta a acoger más.
En las últimas horas, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ya ha trasladado su disposición a participar en la acogida de menores no acompañados y ha instado al conjunto de las comunidades autónomas a cumplir el mecanismo de reparto acordado entre administraciones.
Desequilibrado reparto entre territorios
Actualmente, tres territorios sufren una situación extraordinaria en el Estado español. Los centros de acogida de Ceuta, Melilla, y Canarias están saturados, llegando a multiplicar hasta por 38 su capacidad máxima.
Al otro lado de la balanza están Aragón y Extremadura. Sus sistemas no llegan a 50 % de ocupación, pero sus gobiernos, en manos de PP y Vox, se han plantado y ha reiterado su oposición al reparto obligatorio de menores migrantes.
Asimismo, Madrid acoge a 670 menores menos que hace un año.
¿Cómo se reparten las personas migrantes menores por las comunidades autónomas?
- CAV: 843 menores (+ 67)
- Navarra: 163 menores (- 74)
- Cantabria: 41 menores (- 165)
- La Rioja: 91 menores (- 23)
- Madrid: 1514 menores (- 957)
Las ONG expresan su "máxima preocupación"
ONG de infancia han expresado su "máxima preocupación" ante la situación en Ceuta y han advertido de que no se pueden realizar repatriaciones colectivas de menores.
En concreto, UNICEF España urge "a que se pongan en marcha ya los mecanismos necesarios que aseguren la responsabilidad compartida de las distintas administraciones públicas para garantizar los derechos de los niños y niñas migrantes".
En la misma línea, Save the Children recuerda que es fundamental asegurar "el correcto reconocimiento de la minoría de edad, identificar de forma temprana las situaciones de mayor vulnerabilidad, como posibles situaciones de separaciones familiares, infancia víctima de trata, niños y niñas que puedan necesitar protección internacional o menores con necesidades específicas de apoyo".
¿Qué dice la Ley de Extranjería?
La Ley de Extranjería, actualizada en 2025, fija en 17 081 el número de plazas a repartir en el conjunto del Estado. Es una distribución por comunidades autónomas obligatoria para que el sistema no se tensione únicamente en aquellas que reciben a los migrantes como el caso de la ciudad de Ceuta.
Estos son los criterios para ese reparto:
- Un 50 % de los menores se distribuyen en función de la población, es decir a más población, más plazas de acogida
- Un 15 %, a la inversa de la tasa de paro; a mayor tasa de paro, menos plazas de acogida
- Un 13 % se establece en función de la renta per cápita.
- También influye el esfuerzo que hacen las comunidades autónomas, como ocurrió en el caso de la CAV en julio de 2024
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