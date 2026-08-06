La situación de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta tras la reciente llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos ha reabierto el debate sobre el cumplimiento de la Ley de Extranjería y las obligaciones de las administraciones públicas en materia de protección de la infancia.

A día de hoy, la Comunidad Autónoma Vasca acoge a 841 menores migrantes no acompañados —Bizkaia acoge a 554; Álava, 109; y Gipuzkoa, 180—, una cifra que supera en 65 el límite fijado por el Estado español. La CAV debería atender, como máximo, a 776.

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha defendido esta semana que "la primera obligación del Estado no es repartir" a los menores extranjeros de Ceuta entre las autonomías, sino "agotar las vías administrativas para que los menores vuelvan con sus familias".

La situación en Navarra es diferente. La Comunidad Foral podría acoger 237 menores, aunque según los últimos datos, está al 30 % de su capacidad, y abre la puerta a acoger más.

En las últimas horas, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ya ha trasladado su disposición a participar en la acogida de menores no acompañados y ha instado al conjunto de las comunidades autónomas a cumplir el mecanismo de reparto acordado entre administraciones.

Desequilibrado reparto entre territorios

Actualmente, tres territorios sufren una situación extraordinaria en el Estado español. Los centros de acogida de Ceuta, Melilla, y Canarias están saturados, llegando a multiplicar hasta por 38 su capacidad máxima.

Al otro lado de la balanza están Aragón y Extremadura. Sus sistemas no llegan a 50 % de ocupación, pero sus gobiernos, en manos de PP y Vox, se han plantado y ha reiterado su oposición al reparto obligatorio de menores migrantes.

Asimismo, Madrid acoge a 670 menores menos que hace un año.