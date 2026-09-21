Rufián a Mazón: "Creo que usted solo merece cárcel, es usted un inútil, homicida imprudente y psicópata"

El expresident de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha comparecido en el Congreso Uno de los momentos más tensos ha sido el interrogatorio del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha dirigido a Mazón preguntas de víctimas de la DANA. El diputado de ERC ha reiterado que el expresidente "sólo merece celda" para, a continuación, llamarle "inútil, homicida imprudente y psicópata" ante el silencio del compareciente, quien se ha remitido en todo momento a su aviso inicial de que no contestaría a las preguntas.