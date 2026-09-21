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Sánchez apuesta por un “gran acuerdo de país” sobre la inteligencia artificial

El jefe del Gobierno español ha incidido en que la autorregulación "no funciona" y ha defendido la necesidad de una regulación estricta de la IA para no dejar esta tecnología exclusivamente en manos de las grandes tecnológicas y de los "tecnooligarcas".
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Adimen artifizialaren inguruan "herri mailako akordio handi" baten alde egin du Sanchezek

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha propuesto un gran "acuerdo de país" en torno a la Inteligencia Artificial (IA) y ha anunciado que convocará en las próximas semanas a todos los agentes económicos y sociales para tratar de consensuar el desarrollo de esta tecnología.

Sánchez ha incidido en que la autorregulación "no funciona" y se ha mostrado convencido de que los incentivos y los intereses de "unos pocos" que controlan estas industrias punteras "nunca van a estar alineados con el interés general". Por ello, ha defendido la necesidad de acometer una regulación estricta de la Inteligencia Artificial para no dejar esta tecnología exclusivamente en manos de las grandes tecnológicas y de los "tecnooligarcas".

El jefe del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones en la clausura del acto "IA360: plan para un despliegue responsable de la IA", inaugurado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y al que han asistido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Plan 'IA 360'

Sánchez ha enmarcado el plan 'IA360' que se ha presentado hoy en la necesidad de hacer un despliegue responsable de la IA para que España pueda aprovechar todas las oportunidades que ofrece esta tecnología.

El plan sitúa en el centro de ese despliegue la seguridad ciudadana y la confianza y la protección de los más vulnerables, ha explicado Sánchez, y ha insistido en que la innovación y la protección de los derechos no son caminos divergentes.

Pedro Sánchez Inteligencia artificial Gobierno de España Política

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