Sánchez apuesta por un “gran acuerdo de país” sobre la inteligencia artificial

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha propuesto un gran "acuerdo de país" en torno a la Inteligencia Artificial (IA) y ha anunciado que convocará en las próximas semanas a todos los agentes económicos y sociales para tratar de consensuar el desarrollo de esta tecnología.

Sánchez ha incidido en que la autorregulación "no funciona" y se ha mostrado convencido de que los incentivos y los intereses de "unos pocos" que controlan estas industrias punteras "nunca van a estar alineados con el interés general". Por ello, ha defendido la necesidad de acometer una regulación estricta de la Inteligencia Artificial para no dejar esta tecnología exclusivamente en manos de las grandes tecnológicas y de los "tecnooligarcas".

El jefe del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones en la clausura del acto "IA360: plan para un despliegue responsable de la IA", inaugurado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y al que han asistido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.