Mazón evita confrontar con los diputados del Congreso, y recuerda que no tiene responsabilidad penal por la DANA

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha proclamado este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA de 2024 que dejó 232 muertos, que "el único poder que puede juzgar su responsabilidad penal ya se ha pronunciado" y le ha exonerado de responsabilidad, por lo que ha evitado confrontar con los diputados.



Al inicio de la que es su segunda comparecencia ante este órgano, Mazón ha resaltado que desde la primera vez que acudió al Congreso, en noviembre de 2025, han pasado muchas cosas, "la más importante", a su juicio, el "auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo" su "responsabilidad". Después ha llegado a decir que ese pronunciamiento ha sido por "sentencia firme", obviando que se trata de un auto.



El todavía diputado del PP en las Cortes Valencianas ha subrayado que esa decisión la adoptaron por unanimidad "cinco jueces de diferentes posicionamientos ideológicos".



También ha mencionado el auto de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal, en el que le cita a declarar como testigo, incidiendo en que esa es "una condición reservada sólo para los terceros ajenos a la causa".



Frente a los diputados de Compromís y Podemos, Mazón ha negado estar eludiendo la acción de la justicia acogiéndose a ese auto del Tribunal Superior valenciano y ha reprochado que lo que define como "confabulaciones" pesen más que la decisión unánime de cinco magistrados.

La diputada de Compromís, Águeda Micó, le ha dicho que "no sé si usted acabará o no en la prisión, en la cárcel, no sé cómo está la justicia. Lo que sí que sé es que usted es el responsable de la peor tragedia que han subido valencianos y valencianos y no estuvo a la altura y va a tener que vivir con eso toda la vida".



Por su parte, el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, le ha preguntado varias veces por qué se ha negado a enseñar sus mensajes de WhatsApp de aquella tarde, como le ha pedido la jueza de Catarroja.