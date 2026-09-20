¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Sare considera que los recursos contra las progresiones de grado de Parot e Iparragirre están basados en la "venganza"
Durante su comparecencia de este domingo en Vitoria-Gasteiz, Sare ha criticado el recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la progresión de grado de Henri Parot y Marisol Iparragirre, que considera una decisión "vengativa" y no basada en la ley.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
EA pide al lehendakari que esté dispuesto a colaborar para hacer frente a la ultraderecha
EN DIRECTO
Hace min.
El movimiento Euskal Herrian Euskaraz reclama una nueva ley del euskera
EN DIRECTO
Hace min.
De Andrés dice que el PP es el que "mejor defiende la identidad vasca"
EN DIRECTO
Hace min.
Maider Etxebarria reivindica al PSE-EE como "un muro de contención" ante la radicalización política
EN DIRECTO
Hace min.
Otegi apela a un acuerdo entre diferentes "táctico" para hacer frente a la extrema derecha
EN DIRECTO
Hace min.
La Fiscalía recurre la semilibertad que el Gobierno Vasco concedió nuevamente a Marisol Iparragirre
EN DIRECTO
Hace min.
Richar Vaquero presenta su candidatura a diputado general de Bizkaia por Podemos
EN DIRECTO
Hace min.
El pleno de política general ha servido para ver dónde está cada partido y conocer las prioridades, según Otxandiano
EN DIRECTO
Hace min.
Uxue Barkos volverá a ser la candidata de Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno foral
Cargar más