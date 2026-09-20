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Sare considera que los recursos contra las progresiones de grado de Parot e Iparragirre están basados en la "venganza"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sarek deritzo "mendekuan" oinarritutakoak direla Parot eta Iparragirreren gradu progresioen aurkako helegiteak

EITB

Última actualización

Durante su comparecencia de este domingo en Vitoria-Gasteiz, Sare ha criticado el recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la progresión de grado de Henri Parot y Marisol Iparragirre, que considera una decisión "vengativa" y no basada en la ley.

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