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De Andrés dice que el PP es el que "mejor defiende la identidad vasca"

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Euskaraz irakurri: De Andres: "PP da euskal izaera ondoen defendatzen duena"

EITB

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El presidente de los populares vascos considera que el PNV "se ha entregado a la izquierda y al modelo político desastroso que nos lleva al puesto 17 en educación", y se ha erigido en "la única alternativa al socialismo y al nacionalismo excluyente y cateto". 

PP Vasco Araba-Álava EAJ-PNV Partidos Políticos Política

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