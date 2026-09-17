Antxustegi pide a EH Bildu y PSE-EE "lealtad" y "discreción" para avanzar en el nuevo estatus

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha defendido que Euskadi necesita un “nuevo acuerdo generacional” para afrontar los retos actuales, muchos de los cuales “no existían hace 40 años”. “Nosotros creemos en el autogobierno y queremos que el proceso que hemos iniciado entre las tres tradiciones de este país salga bien”, ha señalado.