DEBATE DE POLÍTICA GENERAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Antxustegi pide a EH Bildu y PSE-EE "lealtad" y "discreción" para avanzar en el nuevo estatus

Publicidad
joseba diez antxustegi
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha defendido que Euskadi necesita un “nuevo acuerdo generacional” para afrontar los retos actuales, muchos de los cuales “no existían hace 40 años”. “Nosotros creemos en el autogobierno y queremos que el proceso que hemos iniciado entre las tres tradiciones de este país salga bien”, ha señalado.

Titulares de Hoy EAJ-PNV Parlamento Vasco Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X