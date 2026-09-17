DEBATE DE POLÍTICA GENERAL
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Otxandiano: "No es momento para la retórica, hay que anteponer el país a los intereses del partido"

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eh bildu
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Otxandianok nabarmendu du "mehatxuaren aurrean batasuna, alderdiaren gainetik aberria" erretorika praktikan jartzeko momentua dela

EITB

Última actualización

El portavoz de EH Bildu ha señalado que "tenemos la necesidad de pasar de las palabras a los hechos" y ha dejado claro al lehendakari que "el PP ha mutado", y que junto a Vox forma un bloque reaccionario. 

Parlamento Vasco EH Bildu Política

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