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Otxandiano: "No es momento para la retórica, hay que anteponer el país a los intereses del partido"
El portavoz de EH Bildu ha señalado que "tenemos la necesidad de pasar de las palabras a los hechos" y ha dejado claro al lehendakari que "el PP ha mutado", y que junto a Vox forma un bloque reaccionario.
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