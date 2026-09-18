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Rocío Vitero repite como candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz por EH Bildu

La Mesa Política de EH Bildu ha propuesto nuevamente a la concejala del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz porque "es la persona más adecuada para alcanzar mayores cotas de bienestar para la ciudadanía".
Rocío Vitero
Rocío Vitero, candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz por EH Bildu. Foto: EH Bildu

EITB

Última actualización

La Mesa Política de EH Bildu en Vitoria-Gasteiz ha propuesto nuevamente a Rocío Vitero como candidata a la Alcaldía de la capital alavesa porque considera que "es la persona más adecuada para representar el proyecto de Euskal Herria Bildu y del soberanismo de izquierdas de cara a alcanzar mayores cotas de bienestar para la ciudadanía".

A través de una nota, la coalición ha recordado que en las elecciones de 2023 "EH Bildu obtuvo unos resultados históricos en Gasteiz, ganando los propios comicios y convirtiendo a Vitero en la primera mujer en ganar las elecciones municipales en la historia de la ciudad". EH Bildu considera que Vitoria necesita "un cambio de rumbo y una políticas transformadoras", y que "ese empuje" llegará de la mano de su candidata Rocío Vitero.

EH Bildu Elecciones Vitoria-Gasteiz Política

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