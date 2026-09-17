Carney: "Canadá y la Unión Europea son más fuertes juntos"

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha defendido este jueves que "Europa y Canadá son más fuertes juntos" y ha apostado por profundizar su alianza con la Unión Europea para reforzar su autonomía estratégica, aunque ha descartado que este acercamiento busque convertir a ambos en un nuevo "bloque" de poder que rivalice con Estados Unidos y otras grandes potencias.



Así lo ha dicho durante su discurso este jueves ante el pleno del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo (Francia), un día después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusiera que Canadá se convierta en "el primer miembro asociado" de la Unión Europea, como parte de una nueva etapa en las relaciones bilaterales —un estatus que no existe en la Unión Europea y cuya propuesto creó sorpresa en las capitales—.



"Ayer, la presidenta von der Leyen habló de ir más allá del CETA (el tratado de libre comercio) hacia una alianza para el futuro, abriendo la puerta a que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea. Acogemos con satisfacción esta ambición: las encuestas muestran que una amplia mayoría de canadienses apoya unos vínculos mucho más estrechos", ha respondido a la propuesta de la conservadora alemana.

No pretende crear "un tercer bloque"

Carney ha querido dejar claro, no obstante, que este acercamiento no pretende crear un nuevo polo de poder que rivalice con Estados Unidos u otras grandes potencias. "Quiero ser preciso sobre lo que no estoy proponiendo. No estoy proponiendo un tercer bloque para convertirnos en un rival de las grandes potencias, solo que con mejores modales", ha señalado.



Así, ha explicado que la UE y Canadá no buscan "el poder para dominar a otros". "Al contrario, perseguimos la resiliencia para que nadie pueda controlar nuestros mercados abiertos, menoscabar nuestra soberanía, amenazar nuestra integridad territorial, o socavar nuestras libertades, nuestras democracias, nuestro Estado de derecho", ha añadido.





