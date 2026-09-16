El expresidente de Kosovo Hashim Thaci, condenado a 25 años por crímenes de guerra
El Tribunal Especial para Kosovo (TEK) ha condenado este miércoles al expresidente kosovar Hashim Thaci a 25 años de prisión por cuatro crímenes de guerra (detención arbitraria, trato cruel, tortura y asesinato) cometidos durante el conflicto de Kosovo de 1998-1999, y a diferentes penas de cárcel a otros tres exdirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK).
La Sala ha declarado a Thaci, de 58 años, culpable por su contribución a "una empresa criminal conjunta" dirigida contra personas consideradas opositoras al UCK, del que fue uno de sus principales dirigentes, y le ha absuelto de los seis cargos de crímenes de lesa humanidad que afrontaba.
Mientras el presidente de la sala, el juez Charles Smith, leía la sentencia, el propio Thaci ha escuchado los detalles de la condena con unos auriculares, de pie, con un aspecto serio.
En una explanada en La Haya, a unos pocos kilómetros del TEK, cientos de kosovares se han concentrado para mostrar su apoyo a Thaci, con pancartas en las que afirman declararle "inocente" de los crímenes por los que se le ha juzgado.
Los jueces concluyeron que Thaci, junto con los también condenados hoy Kadri Veseli (18 años), Rexhep Selimi (13 años) y Jakup Krasniqi (25 años), compartieron "un propósito criminal común" y contribuyeron significativamente a un plan para atacar, detener y maltratar a personas consideradas obstáculos para los objetivos del UCK y, "si era necesario, matarlas".
En concreto, los jueces consideraron a Thaci penalmente responsable de la detención arbitraria de al menos 385 personas, el trato cruel de 49, la tortura de 303 y el asesinato de 96 personas.
La Sala ha impuesto a Thaci penas individuales de 15 años por detención ilegal o arbitraria, 4 por trato cruel, 20 por tortura y 23 por asesinato, que se tradujeron al final en una pena única de 25 años de prisión, de la que se descontará el tiempo que lleva en detención, desde finales de 2020.
Además, ha subrayado que no fueron los objetivos de lograr la independencia de Kosovo y establecer un control político e institucional los que hicieron criminales sus actos, sino “los medios mediante los que trataron de alcanzarlos”.
El proceso contra Thaci y los otros tres antiguos dirigentes del UCK comenzó en abril de 2023 ante lo que formalmente se conoce como las Salas Especializadas de Kosovo, tribunal creado en 2015 dentro del sistema jurídico kosovar pero con sede en La Haya y compuesto por personal internacional.
Thaci, presidente de Kosovo entre 2016 y 2020 y anteriormente primer ministro, está detenido en La Haya desde noviembre de 2020. La Fiscalía había solicitado una pena de 45 años de prisión para cada uno de los cuatro acusados.
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