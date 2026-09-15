Chivite atribuye a la cercanía electoral la "preocupación" de Geroa Bai por las obras de Belate

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha mostrado este martes su sorpresa ante el malestar expresado públicamente por Geroa Bai tras la reunión de los socios del Ejecutivo navarro para abordar la parálisis de las obras de los túneles de Belate. Chivite ha asegurado que las críticas vertidas "nada tienen que ver" con lo trasladado de forma interna durante el encuentro y ha apuntado directamente a la estrategia de partido, sugiriendo que "quizás comenzamos en periodo preelectoral".

Los grupos que sustentan al Gobierno de Navarra han reclamado este lunes una solución urgente que permita garantizar la continuidad de las obras de duplicación de los túneles de Belate con plena seguridad jurídica y sin un coste adicional injustificado para las arcas públicas. Representantes de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se han reunido con el Gobierno foral para conocer la situación de las obras y las alternativas que se estudian después de que quedara descartada la posibilidad de abonar mediante la figura del enriquecimiento injusto unos sobrecostes por valor de 8,5 millones de euros reclamados por la constructora.

Geroa Bai ha sido el grupo más crítico con la acción del Ejecutivo y su portavoz parlamentario, Pablo Azcona, ha asegurado haber salido de su reunión "más preocupado" de lo que había entrado, ante una obra que considera "trascendental" y que se encuentra en una situación de "impás". Ante este escenario de bloqueo y la solicitud de los grupos de la oposición, la Mesa del Parlamento ha fijado para este miércoles una comparecencia urgente en la que Chivite detallará la situación real de los trabajos, actualmente sin actividad.

Chivite: "No hay nada cerrado"

Respecto al futuro técnico de la infraestructura, María Chivite ha señalado que todavía "no hay nada cerrado" y que el Ejecutivo foral mantiene abiertas las conversaciones tanto con la UTE adjudicataria como con la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra. La presidenta ha insistido en que cualquier decisión o alternativa que se tome para reactivar los trabajos deberá estar "perfectamente avalada desde un punto de vista legal".

En este sentido, ha reiterado con firmeza que la Administración "no va a pagar ni un euro que no venga con el correspondiente respaldo" jurídico, confirmando que se exploran ya nuevos escenarios una vez descartadas las vías que carecían de dicha cobertura.

La jefa del Ejecutivo ha defendido la "transparencia" de su gestión, asegurando que Geroa Bai ha estado al tanto de cada informe elaborado. Asimismo, ha recordado la necesidad imperiosa y la "voluntad política" de sacar adelante la duplicación de los túneles de Belate, una infraestructura prioritario cuya ejecución sigue de cerca la Comisión Europea debido al incumplimiento de una directiva comunitaria que se arrastra desde el año 2004.