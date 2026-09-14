MANIFESTACIÓN EN SAN SEBASTIÁN
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La Ertzaintza abre una investigación por la decapitación de una figura que representaba al rey Felipe VI

Los hechos se produjeron en la marcha contra el fascismo convocada por Ernai. Tanto el alcalde de San Sebastián como la delegada del Gobierno español han rechazado lo ocurrido.
Varios manifestantes encapuchados derriban una estatua del Rey Felipe VI durante la manifestación de la organización juvenil Ernai, a 13 de septiembre de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Con el lema ‘Euskal Herria irabaztera! Faxismoari ez’, la organización enmarca la movilización en su campaña de verano contra el auge del fascismo y la extrema derecha. H.Bilbao / Europa Press 13/9/2026
Momento en el que la figura de Felipe VI era derribada. Foto: Europa Press

Última actualización

La Ertzaintza ha abierto una investigación por la decapitación de una figura que emulaba a Felipe VI durante la manifestación antifascista de Ernai de este domingo. Además, mantiene abiertas diligencias por desórdenes públicos.

En el transcurso de la marcha, varios jóvenes encapuchados prendieron fuego a banderas de España y Francia, y antes de finalizar, levantaron una reproducción de rey Felipe VI, a la que han derribaron y cortaron la cabeza.

La delegada del Gobierno español en Euskadi, Marisol Garmendia, ha confiado en que la Ertzaintza identifique a las personas encapuchadas y actúe en consecuencia ante lo que ha denominado una "falta de respeto institucional muy grave". 

Por su parte, el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha lamentado que las imágenes de ayer no son "elementos positivos para generar una convivencia sana entre diferentes ideologías y pensamientos".

Ertzaintza Manifestaciones Donostia-San Sebastián Política

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