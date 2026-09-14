La Ertzaintza abre una investigación por la decapitación de una figura que representaba al rey Felipe VI

La Ertzaintza ha abierto una investigación por la decapitación de una figura que emulaba a Felipe VI durante la manifestación antifascista de Ernai de este domingo. Además, mantiene abiertas diligencias por desórdenes públicos.



En el transcurso de la marcha, varios jóvenes encapuchados prendieron fuego a banderas de España y Francia, y antes de finalizar, levantaron una reproducción de rey Felipe VI, a la que han derribaron y cortaron la cabeza.



La delegada del Gobierno español en Euskadi, Marisol Garmendia, ha confiado en que la Ertzaintza identifique a las personas encapuchadas y actúe en consecuencia ante lo que ha denominado una "falta de respeto institucional muy grave".

Por su parte, el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha lamentado que las imágenes de ayer no son "elementos positivos para generar una convivencia sana entre diferentes ideologías y pensamientos".