Pradales pedirá este jueves un “ejercicio de responsabilidad” para afrontar un escenario internacional marcado por la incertidumbre

El lehendakari, Imanol Pradales, acudirá este jueves al Parlamento Vasco para afrontar el debate de política general con un diagnóstico marcado por la “complejidad” de la situación internacional y sus consecuencias sobre Euskadi. Su intervención, según ha informado el Gobierno Vasco a través de una nota de prensa, abordará desde los conflictos en Oriente Medio y Ucrania hasta la rivalidad entre Estados Unidos y China, el reto demográfico, el cambio climático y la transformación tecnológica. Ante este escenario, Pradales reclamará “una Europa más competitiva, innovadora y segura” y defenderá que Euskadi debe prepararse para un futuro marcado por la incertidumbre.

En su análisis de la situación vasca, el lehendakari pondrá el foco en el impacto de la inflación sobre las familias y las empresas. Pese a las dificultades, Pradales destacará la resistencia de la economía vasca, con un crecimiento sostenido de la actividad, también de la industria, y un mercado laboral que ya supera el millón de personas trabajando y cotizando. La evolución reciente de la industria y del comercio exterior ofrece además, a su juicio, señales de mayor optimismo.

El lehendakari advertirá, no obstante, de que el nuevo escenario geopolítico abierto tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca tiene efectos desiguales sobre el tejido productivo vasco. Sectores como el aeroespacial, el naval, las redes eléctricas o las soluciones digitales mantienen un comportamiento favorable, mientras que la automoción, el metal y el papel afrontan mayores dificultades por su elevada intensidad en mano de obra. En este contexto, el Gobierno Vasco sitúa entre sus prioridades la protección de la actividad y el empleo, el apoyo a la economía de las familias y la transformación de la industria.

Pradales defenderá también durante el pleno la actuación de su Ejecutivo durante la primera parte de la legislatura, y reivindicará el cumplimiento del programa de gobierno. El lehendakari insistirá, además, en una forma de gobernar basada en el diálogo, la participación y el acuerdo, y pondrá como ejemplo la ronda de reuniones mantenida a principios de septiembre con partidos políticos, agentes sociales y representantes económicos.

De cara al nuevo curso político, el lehendakari pone la salud, la vivienda, educación, seguridad y empleo como principales retos, además de abordar cuestiones como el cambio climático, la inteligencia artificial y el bienestar integral. La inversión pública y las infraestructuras tendrán también un papel destacado, junto con las iniciativas legislativas y normativas previstas para los próximos meses. Todo ello se articulará, en sus palabras, alrededor de tres grandes objetivos: fortalecer los servicios públicos, invertir en las transformaciones de futuro y reforzar el sentido de comunidad.

Las relaciones con el Estado constituirán otro de los ejes de la intervención. Pradales criticará la polarización de la política española y advertirá de que Euskadi debe evitar una dinámica de confrontación permanente. Al mismo tiempo, reclamará al Gobierno español el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Euskadi y, especialmente, el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika. El lehendakari considera que la legislatura española afronta sus “minutos de descuento”, y que es necesario acelerar para completar los acuerdos pendientes en materia de autogobierno político y económico.

Finalmente, Pradales reivindicará el “humanismo” como brújula para afrontar el futuro y defenderá el modelo vasco de desarrollo sostenible como una combinación de calidad de vida, justicia social, autogobierno y compromiso comunitario. Con un curso político que se presenta especialmente intenso y con una doble convocatoria electoral en el horizonte, el lehendakari apelará a todos los grupos del Parlamento Vasco a actuar con “responsabilidad y altura de miras”. El objetivo, según su planteamiento, será mantener la senda de crecimiento y bienestar pese a un escenario europeo e internacional cada vez más incierto.