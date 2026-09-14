Pradales pedirá este jueves un “ejercicio de responsabilidad” para afrontar un escenario internacional marcado por la incertidumbre
El lehendakari, Imanol Pradales, acudirá este jueves al Parlamento Vasco para afrontar el debate de política general con un diagnóstico marcado por la “complejidad” de la situación internacional y sus consecuencias sobre Euskadi. Su intervención, según ha informado el Gobierno Vasco a través de una nota de prensa, abordará desde los conflictos en Oriente Medio y Ucrania hasta la rivalidad entre Estados Unidos y China, el reto demográfico, el cambio climático y la transformación tecnológica. Ante este escenario, Pradales reclamará “una Europa más competitiva, innovadora y segura” y defenderá que Euskadi debe prepararse para un futuro marcado por la incertidumbre.
En su análisis de la situación vasca, el lehendakari pondrá el foco en el impacto de la inflación sobre las familias y las empresas. Pese a las dificultades, Pradales destacará la resistencia de la economía vasca, con un crecimiento sostenido de la actividad, también de la industria, y un mercado laboral que ya supera el millón de personas trabajando y cotizando. La evolución reciente de la industria y del comercio exterior ofrece además, a su juicio, señales de mayor optimismo.
El lehendakari advertirá, no obstante, de que el nuevo escenario geopolítico abierto tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca tiene efectos desiguales sobre el tejido productivo vasco. Sectores como el aeroespacial, el naval, las redes eléctricas o las soluciones digitales mantienen un comportamiento favorable, mientras que la automoción, el metal y el papel afrontan mayores dificultades por su elevada intensidad en mano de obra. En este contexto, el Gobierno Vasco sitúa entre sus prioridades la protección de la actividad y el empleo, el apoyo a la economía de las familias y la transformación de la industria.
Pradales defenderá también durante el pleno la actuación de su Ejecutivo durante la primera parte de la legislatura, y reivindicará el cumplimiento del programa de gobierno. El lehendakari insistirá, además, en una forma de gobernar basada en el diálogo, la participación y el acuerdo, y pondrá como ejemplo la ronda de reuniones mantenida a principios de septiembre con partidos políticos, agentes sociales y representantes económicos.
De cara al nuevo curso político, el lehendakari pone la salud, la vivienda, educación, seguridad y empleo como principales retos, además de abordar cuestiones como el cambio climático, la inteligencia artificial y el bienestar integral. La inversión pública y las infraestructuras tendrán también un papel destacado, junto con las iniciativas legislativas y normativas previstas para los próximos meses. Todo ello se articulará, en sus palabras, alrededor de tres grandes objetivos: fortalecer los servicios públicos, invertir en las transformaciones de futuro y reforzar el sentido de comunidad.
Las relaciones con el Estado constituirán otro de los ejes de la intervención. Pradales criticará la polarización de la política española y advertirá de que Euskadi debe evitar una dinámica de confrontación permanente. Al mismo tiempo, reclamará al Gobierno español el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Euskadi y, especialmente, el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika. El lehendakari considera que la legislatura española afronta sus “minutos de descuento”, y que es necesario acelerar para completar los acuerdos pendientes en materia de autogobierno político y económico.
Finalmente, Pradales reivindicará el “humanismo” como brújula para afrontar el futuro y defenderá el modelo vasco de desarrollo sostenible como una combinación de calidad de vida, justicia social, autogobierno y compromiso comunitario. Con un curso político que se presenta especialmente intenso y con una doble convocatoria electoral en el horizonte, el lehendakari apelará a todos los grupos del Parlamento Vasco a actuar con “responsabilidad y altura de miras”. El objetivo, según su planteamiento, será mantener la senda de crecimiento y bienestar pese a un escenario europeo e internacional cada vez más incierto.
Te puede interesar
Chivite comparecerá este miércoles en el Parlamento navarro ante la paralización de las obras de Belate
La Mesa de la Cámara ha fijado la sesión de carácter urgente solicitada por varios grupos de la oposición ante la paralización de los trabajos y el bloqueo en los pagos.
San Sebastián homenajea a las víctimas del franquismo con una ofrenda floral en el Día de la Memoria Histórica
El alcalde, Jon Insausti, ha destacado en el acto que "Donostia es referente en memoria democrática y ha reafirmado el compromiso de la ciudad con el reconocimiento y la reparación a quienes sufrieron la violencia, la represión y el exilio como consecuencia de la guerra y la dictadura".
Díez Antxustegi reclama una reflexión sobre seguridad, sin alarmismos
Entrevistado en el programa "Egun on Euskadi" de ETB1, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha destacado la necesidad de celebrar un pleno monográfico sobre el tema.
Lander Martínez: "Es verdad que hay que sacar adelante los presupuestos y nosotros vamos a estar firmes en ello"
El diputado de Sumar ha destacado en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia que están trabajando para poner sobre la mesa sus propuestas al PSOE. "Si los presupuestos no van adelante, habrá que pensar qué hacer, pero con lo que vamos sacando adelante qpodemos llegar hasta julio", ha señalado.
El pleno de política general del Parlamento Vasco, en directo
Sigue desde las 09:30 el pleno con el que el Parlamento Vasco arranca el curso político.
Será noticia: reunión del lehendakari con ELA y LAB, la oposición gana en Suecia y presentación de la Gala del Cine Vasco
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Pradales recibe hoy a ELA y LAB, con la negociación del SMI y las huelgas en Osakidetza sobre la mesa
El lehendakari se reunirá a las 11:00 horas con la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, y a las 12:30 horas con Mikel Lakuntza (ELA). Ambas centrales se han mostrado muy críticas con el Gobierno Vasco, a quien acusan de favorecer a la patronal.
Ernai se manifiesta contra el fascismo en Donostia
Ernai reúne a unas 4000 personas en la capital de Gipuzkoa bajo el lema 'Euskal Herria Irabaztera'. La protesta ha coincidido con el final de la segunda jornada de la bandera de traineras de La Concha, cuya disputa ha atraído a la capital a miles de aficionados al remo.
Los partidos muestran su apoyo al sector y a la Rioja Alavesa frente al cambio climático
EH Bildu ha apostado por una estrategia "compartida" entre el sector y las instituciones. Los socialistas, por su parte, han pedido un "frente común para proteger Rioja Alavesa" ante el cambio climático. El PP ha denunciado que la zona rural "está descuidada" y ha anunciado iniciativas de apoyo al sector.