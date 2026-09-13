Los partidos muestran su apoyo al sector y a la Rioja Alavesa frente al cambio climático
EH Bildu ha apostado por una estrategia "compartida" entre el sector y las instituciones. Los socialistas, por su parte, han pedido un "frente común para proteger Rioja Alavesa" ante el cambio climático. El PP ha denunciado que la zona rural "está descuidada" y ha anunciado iniciativas de apoyo al sector.
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