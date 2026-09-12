Richar Vaquero: “Vamos a seguir trabajando por la unidad de la izquierda"

Durante cinco meses, los jeltzales han realizado un proceso de reflexión y escucha con militantes y 500 agentes sociales para identificar los retos de futuro de la ciudad. Se han reunido más de 200 aportaciones. El alcalde, Jon Insausti, ha destacado la importancia de la iniciativa: "Escuchar no es preguntarse qué piensa la gente. Escuchar es estar dispuesto a aceptar otras miradas ".