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Richar Vaquero: “Vamos a seguir trabajando por la unidad de la izquierda"

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EITB

Última actualización

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha abierto este sábado la primera reunión del curso político del Consejo Ciudadano Autonómico de su formación. En su discurso ha destacado que Podemos quiere “construir un bloque capaz de aglutinar, ilusionar y transformar la realidad vasca”.

Podemos Euskadi Política

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