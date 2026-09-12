Richar Vaquero: “Vamos a seguir trabajando por la unidad de la izquierda"
El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha abierto este sábado la primera reunión del curso político del Consejo Ciudadano Autonómico de su formación. En su discurso ha destacado que Podemos quiere “construir un bloque capaz de aglutinar, ilusionar y transformar la realidad vasca”.
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Durante cinco meses, los jeltzales han realizado un proceso de reflexión y escucha con militantes y 500 agentes sociales para identificar los retos de futuro de la ciudad. Se han reunido más de 200 aportaciones. El alcalde, Jon Insausti, ha destacado la importancia de la iniciativa: "Escuchar no es preguntarse qué piensa la gente. Escuchar es estar dispuesto a aceptar otras miradas ".
EH Bildu celebrará su Conferencia Política el próximo sábado en Vitoria-Gasteiz
Entre otros asuntos, abordarán el análisis de la situación política y el Plan de Acción para el curso 2026-2027.
Disturbios y enfrentamientos en Barcelona entre partidarios de la independencia y manifestantes contrarios
La manifestación de la Diada en Barcelona ha terminado con disturbios y cargas policiales en distintos puntos de la ciudad. Los Mossos han intervenido para evitar enfrentamientos entre manifestantes independentistas y diferentes colectivos ultras.
Miles de personas participan en las manifestaciones de la Diada en Barcelona, Girona y Amposta
Miles de personas han salido a las calles de Barcelona, Girona y Amposta (Tarragona) para reivindicar que la llama independentista sigue viva. En Barcelona, la ANC ha anunciado que convocará una cumbre para preparar una "gran movilización" con motivo de la Diada del próximo año, cuando se cumplirán diez años del 1-O. La organización plantea esta movilización como "el primer gran paso de un nuevo embate" para lograr la independencia.
Denuncian la aparición de "pintadas y amenazas de carácter fascista" en Lekunberri, Irurtzun y Leitza
EH Bildu ha denunciado la aparición "aparentemente coordinada" de estas pintadas en varios puntos de Navarra. Geroa Bai ha emitido también su condena.
El Constitucional desestima el recurso del Gobierno Vasco contra la Ley Estatal de Vivienda
El recurso lo elevó el Ejecutivo presidido en ese momento por el lehendakari, Iñigo Urkullu, sin el acuerdo de los tres consejeros socialistas que integraban el Gobierno Vasco durante la pasada legislatura. Hoy, tras conocerse la sentencia, el actual consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha aplaudido la decisión.
Melgosa no cierra la puerta a acoger menores de Ceuta, pero recuerda que Euskadi ya tiene "más de los que le corresponden"
La consejera asegura que el sistema vasco de acogida está "tensionado" y que la prioridad ahora es atender a los menores que ya están en Euskadi.
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Se revisarán los proyectos lingüísticos de centro y se profundizará en la evidencia disponible sobre el uso educativo de los recursos digitales.
Irene Montero presenta el sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las elecciones generales
Fuentes de Podemos afirman que tiene como objetivo articular "una candidatura nítidamente de izquierdas", aunque no concretan con qué formaciones o figuras políticas.