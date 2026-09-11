Disturbios y enfrentamientos en Barcelona entre partidarios de la independencia y manifestantes contrarios

Miles de personas han salido a las calles de Barcelona, Girona y Amposta (Tarragona) para reivindicar que la llama independentista sigue viva. En Barcelona, la ANC ha anunciado que convocará una cumbre para preparar una "gran movilización" con motivo de la Diada del próximo año, cuando se cumplirán diez años del 1-O. La organización plantea esta movilización como "el primer gran paso de un nuevo embate" para lograr la independencia.