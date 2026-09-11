Disturbios y enfrentamientos en Barcelona entre partidarios de la independencia y manifestantes contrarios
La manifestación de la Diada en Barcelona ha terminado con disturbios y cargas policiales en distintos puntos de la ciudad. Los Mossos han intervenido para evitar enfrentamientos entre manifestantes independentistas y diferentes colectivos ultras.
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Miles de personas han salido a las calles de Barcelona, Girona y Amposta (Tarragona) para reivindicar que la llama independentista sigue viva. En Barcelona, la ANC ha anunciado que convocará una cumbre para preparar una "gran movilización" con motivo de la Diada del próximo año, cuando se cumplirán diez años del 1-O. La organización plantea esta movilización como "el primer gran paso de un nuevo embate" para lograr la independencia.
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