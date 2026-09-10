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Los expertos dicen que hay que analizar en profundidad y con tiempo las múltiples razones de los malos resultados de PISA

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Adituek diote sakon eta garaiz aztertu behar direla PISAren emaitza txarren arrazoi anitzak

EITB

Última actualización

Antes de reunirse este viernes en el BEC con representantes de 900 centros educativos de Euskadi, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, se ha reunido esta tarde con un grupo de expertos para analizar las carencias del sistema educativo. Una de ellas, Junkal Gutierrez, explica que no hay un único factor que explique los malos resultados mostrados por el informe PISA.

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