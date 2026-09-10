Arranca la matriculación en los euskaltegis con el estreno de 'Euskara Bonua'
Esta iniciativa, que permite aprender euskera durante cuatro años mediante un único pago de 120 euros, pretende que cada vez más ciudadanos se conviertan en "usuarios independientes" de esta lengua.
La campaña de matriculación en los euskaltegis ha arrancado este jueves con la principal novedad del estreno de 'Euskara Bonua', un mecanismo que reduce el coste de la matrícula y la burocracia que supone la petición de ayudas, además de ofrecer flexibilidad al alumnado.
El bono permite a las personas que comienzan a aprender euskera realizar un único pago de 120 euros y disponer de cuatro años para avanzar desde el nivel inicial hasta el B1. Por su parte, quienes ya hayan iniciado su aprendizaje en cursos anteriores realizarán una transición progresiva al nuevo sistema.
La consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha participado en el acto de presentación de la campaña en Vitoria-Gasteiz y ha destacado que 'Euskara Bonua' facilita el acceso, favorece la continuidad y busca que cada vez más ciudadanos se conviertan en "usuarios independientes del euskera".
La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno Vasco para ampliar el conocimiento del euskera. Entre 2022 y 2026, el Ejecutivo ha destinado 25,1 millones a distintas líneas de ayuda, de las que se han beneficiado 43 500 personas.
Mensajes con humor
En los últimos tres años 100 000 personas han pasado por los euskaltegis vascos, y ahora el reto no es solo conseguir que cada vez más personas comiencen a estudiar esta lengua, sino también que continúen el proceso y alcancen la capacidad necesaria para utilizarlo en su vida diaria.
La nueva campaña de matriculación anima a dar el paso desde el humor, con mensajes como 'Tu primera conversación en euskera será regular, como todas las primeras veces', 'Spoiler: Nadie empezó sabiendo decir gatzaizkizu', 'Un kaixo puede abrir muchas puertas' o 'Enseñamos un idioma único en el mundo, de la forma más fácil'.
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