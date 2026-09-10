INFORME PISA

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El Departamento de Educación se reúne esta tarde con el comité de expertos tras el desplome de Euskadi en el informe PISA

Liderada por la consejera Begoña Pedrosa, esta cumbre técnica servirá para analizar a fondo las deficiencias del sistema y trazar la hoja de ruta urgente que Educación trasladará mañana a cerca de 900 centros escolares en el BEC.
PAMPLONA, 04/09/2025.- Un total de 116.123 estudiantes comienzan en la Comunidad foral el curso 2025-26, el 67,8 % de ellos en el sistema público educativo, y con un hito destacado como es la alta tasa de escolarización en la primera etapa escolar, con un 51 % de niños de 0 a 3 años, que respalda la apuesta de Navarra por la gratuidad. EFE/Villar López
Una foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Hezkuntza Saila arratsaldean bilduko da ebaluaziorako aditu taldearekin PISA txostenaren emaitzak aztertzeko

EITB

Última actualización

La preocupación por los malos resultados del alumnado de Euskal Herria en el informe PISA ha llevado al Departamento de Educación a convocar esta tarde de urgencia en Bilbao al Foro de Personas Expertas. La cumbre, liderada por la consejera Begoña Pedrosa, tiene como objetivo urgente analizar el fuerte retroceso académico antes de trasladar las medidas correctoras a las aulas. 

Este informe, que evalúa el rendimiento académico del alumnado de 15-16 años de 80 países, ha evidenciado que Euskadi y Navarra han vuelto a bajar en su competencia en ciencia, matemáticas y lectura, y se han situado casi a la cola del Estado español y muy por detrás de la media de Europa. Ante este retroceso, la propia consejera ha reconocido abiertamente que los datos obtenidos son malos y ha asegurado que mejorarlos es su prioridad absoluta

La cumbre técnica de hoy servirá para analizar a fondo las deficiencias del sistema y trazar la hoja de ruta urgente que el Departamento de Educación tiene previsto trasladar mañana mismo a las direcciones de cerca de 900 centros escolares públicos y concertados en el BEC de Barakaldo.

El objetivo de esta jornada extraordinaria en Barakaldo con los centros escolares es unificar criterios, recoger las aportaciones de los centros y activar de forma inmediata planes de refuerzo específicos en competencias clave como la comprensión lectora y el razonamiento matemático desde este mismo inicio de curso.

¿Quienes integran este Foro de Personas Expertas?

El Foro de Personas Expertas está integrado por profesionales con experiencia en ámbitos como la investigación educativa, la evaluación, la universidad, la innovación y la práctica docente. 

Su objetivo es incorporar diferentes perspectivas técnicas al análisis de las evidencias internacionales y a la identificación de ámbitos de mejora prioritarios para el sistema.

 

 

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