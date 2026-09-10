La Ertzaintza y la Policía Local han detenido en Beasain a seis personas y han desalojado a 12 de un inmueble okupado de la calle Senpere, en Beasain, en un macrooperativo contra una banda criminal dedicada al narcotráfico y al robo.

Tras una minuciosa investigación, los agentes han registrado el edificio con autorización judicial. En varias de las viviendas han localizado sustancias estupefacientes preparadas para su venta, como cocaína, speed (sulfato de anfetamina), sustancia de corte y hachís troceado.

Asimismo, en los registros se han hallado numerosos objetos de procedencia ilícita que constaban como denunciados por sustracción en garajes y trasteros de Gipuzkoa y Navarra. Se da la circunstancia de que la Ertzaintza ya había intervenido en este mismo edificio el pasado mes de abril, requisando entonces herramientas, ropa y aparatos electrónicos robados.

Según la investigación, la mayoría de los pisos del inmueble estaban habitados por delincuentes habituales dedicados a cometer delitos contra el patrimonio, tráfico de drogas y receptación, con las funciones perfectamente repartidas dentro de la organización. El edificio ha sido totalmente desalojado por orden judicial.

Historial delictivo de los arrestados

Entre las seis detenciones practicadas se encuentran dos mujeres de 35 y 27 años, que acumulan una veintena y 15 antecedentes policiales, respectivamente. Los otros arrestados son tres varones (de 36, 38 y 45 años) con una quincena de arrestos previos cada uno, y otro joven de 26 años. Todos ellos han sido trasladados a dependencias de la Ertzain-etxea de Oria para la realización de las diligencias oportunas antes de pasar a disposición judicial.

Una vez finalizado el registro y por orden del juzgado competente, se ha procedido al lanzamiento judicial y al desalojo total de las 12 personas que residían de forma ilegal en el edificio.