Seis personas detenidas en Beasain por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal
Un inmueble del barrio de Senpere ha sido desalojado y, además de los arrestados, otras 12 personas han sido desalojados del edificio. Los agentes han incautado, entre otras sustancias, cocaína, speed y hachís listo para su venta, así como numerosos objetos robados en garajes y trasteros.
La Ertzaintza y la Policía Local han detenido en Beasain a seis personas y han desalojado a 12 de un inmueble okupado de la calle Senpere, en Beasain, en un macrooperativo contra una banda criminal dedicada al narcotráfico y al robo.
Tras una minuciosa investigación, los agentes han registrado el edificio con autorización judicial. En varias de las viviendas han localizado sustancias estupefacientes preparadas para su venta, como cocaína, speed (sulfato de anfetamina), sustancia de corte y hachís troceado.
Asimismo, en los registros se han hallado numerosos objetos de procedencia ilícita que constaban como denunciados por sustracción en garajes y trasteros de Gipuzkoa y Navarra. Se da la circunstancia de que la Ertzaintza ya había intervenido en este mismo edificio el pasado mes de abril, requisando entonces herramientas, ropa y aparatos electrónicos robados.
Según la investigación, la mayoría de los pisos del inmueble estaban habitados por delincuentes habituales dedicados a cometer delitos contra el patrimonio, tráfico de drogas y receptación, con las funciones perfectamente repartidas dentro de la organización. El edificio ha sido totalmente desalojado por orden judicial.
Historial delictivo de los arrestados
Entre las seis detenciones practicadas se encuentran dos mujeres de 35 y 27 años, que acumulan una veintena y 15 antecedentes policiales, respectivamente. Los otros arrestados son tres varones (de 36, 38 y 45 años) con una quincena de arrestos previos cada uno, y otro joven de 26 años. Todos ellos han sido trasladados a dependencias de la Ertzain-etxea de Oria para la realización de las diligencias oportunas antes de pasar a disposición judicial.
Una vez finalizado el registro y por orden del juzgado competente, se ha procedido al lanzamiento judicial y al desalojo total de las 12 personas que residían de forma ilegal en el edificio.
Te puede interesar
Bizkaia declara de nuevo la situación de excepcionalidad en su red de acogida de menores migrantes no acompañados
La medida permitirá habilitar de forma temporal recursos residenciales con el objetivo de garantizar la atención de las personas menores que llegan al territorio y descongestionar la red ya existente.
Chivite anuncia que Navarra acogerá a cinco niñas llegadas a Ceuta
La presidenta navarra ha explicado que la manera de "entender la política" de su Gobierno es "dar cobertura" a estas personas llegadas a Ceuta.
Será noticia: Día Mundial para la Prevención del Suicidio, 40 aniversario del asesinato de Yoyes y movilizaciones del personal médico
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
¿La IA nos matará en la próxima década?
Un investigador de Anthropic dimite y alerta de que la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad; otro responsable de la empresa sitúa en más de un 10 % la probabilidad de que ocurra.
Varios kilómetros de retenciones en la AP-8 hacia Irun por un accidente antes del túnel de Malmasin
Un accidente entre dos vehículos ocurrido justo antes del túnel de Malmasin, en el kilómetro 114 de la AP-8, en sentido Irun, ha provocado varios kilómetros de retenciones.
La mortalidad por suicidio se ensaña con los hombres de la tercera edad en Hegoalde
Los datos del estudio EITB Data dibujan un fenómeno con pocas variaciones interanuales y con un claro patrón de género y edad: mientras la mortalidad por suicidio se ensaña con los hombres de la tercera edad (36 muertes por cada 100 000 habitantes), los pensamientos suicidas están más presentes entre las mujeres más jóvenes.
Agosto ha sido el mes más caluroso jamás registrado a nivel mundial
En el conjunto de Europa, este ha sido el tercer verano más cálido desde que hay registros, por detrás de los de 2024 y 2022. En el caso de Europa occidental, ha sido el más caluroso de su historia, superando al de 2003.
El alavés Unai Lekuona se lleva la txapela en el LIII concurso de queso Idiazabal de Ordizia
El pastor Unai Lekuona, de la localidad alavesa de Araia, se ha impuesto en el LIII Concurso de Queso Idiazabal de Ordizia, y el restaurante El Vaskito ha padado 5400 euros por medio queso. En total han participado 49 quesos procedentes de los distintos territorios históricos: 20 de Gipuzkoa, 16 de Navarra, 9 de Álava y 4 de Bizkaia.
Un lotero de Llodio tira por error a la basura 6000 décimos de lotería valorados en 40 000 euros
Carlos, lotero de Laudio, tiró a la basura 6000 décimos de lotería por valor de 40 000 euros. Entre los cartones que echó al contenedor se habían quedado enganchados 500 décimos de la lotería de Navidad, valorados en 10 000 euros, y otros 5000 del sorteo de la semana, por un importe de 30 000 euros. Pidió ayuda a los bomberos y tras horas de trabajo y angustia, los décimos pudieron ser rescatados. Apunten bien este número: el 55626. Ya se ha ganado fama de ser uno de los más afortunados de la lotería de Navidad.