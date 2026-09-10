Agosto ha sido el mes más caluroso jamás registrado a nivel mundial
Este pasado mes de agosto se ha convertido en el más cálido jamás registrado a nivel global. La temperatura media del aire en superficie se situó 1,65 °C por encima de los niveles preindustriales, superando además en 0,85 °C la media del periodo 1991-2020, según ha informado el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM).
Durante este tiempo, los océanos extrapolares han alcanzado la temperatura media mensual de la superficie del mar más alta hasta la fecha, empatando con el récord de marzo de 2024. Asimismo, se ha batido el máximo histórico diario a nivel mundial en estas mismas aguas, rozando los 21,11 °C.
Paralelamente, el Pacífico tropical ha registrado temperaturas inéditas en su superficie, evidenciando una intensificación del fenómeno de El Niño. Según ha informado el Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de Copernicus (CAMS), los efectos de este evento climático ya son palpables en tierra firme, propiciando condiciones extremas que están avivando los incendios forestales en regiones como Indonesia.
Un horno en Europa
Si analizamos el continente europeo en su conjunto, la temperatura media de agosto fue de 20,26 °C (1,1 °C por encima de la media 1991-2020), lo que lo sitúa como el cuarto agosto más caluroso desde que hay registros. En el cómputo global del verano meteorológico (de junio a agosto), la estación ha sido la tercera más cálida, solo por detrás de las de 2024 y 2022.
Sin embargo, el impacto ha sido aún mayor en Europa Occidental, región que ha vivido el verano más caluroso de su historia, superando tanto el reciente pico de julio de 2023 como el récord que ostentaba el de 2003. Esta temporada estival de 2026 se ha caracterizado por una sucesión de olas de calor excepcionalmente tempranas, persistentes e intensas, prolongando una racha de temperaturas extremas que comenzó en el mes de mayo.
A este calor asfixiante se suma una grave sequía generalizada. La situación ha sido especialmente crítica en países como Francia, Reino Unido, Hungría, Rumanía y Serbia. Como consecuencia, el caudal de los principales ríos europeos ha descendido a niveles excepcionalmente bajos, afectando a grandes tramos del Sena, el Rin, el Danubio, el Bug Meridional y el Dniéper.
Finalmente, el impacto térmico también se ha dejado notar en el agua. La temperatura de la superficie del mar en toda Europa ha tocado máximos históricos este mes de agosto, tanto en la costa atlántica como en el Mediterráneo occidental; un calentamiento directamente asociado a episodios generalizados de olas de calor marinas intensas o severas.
¿Y en Hegoalde?
Siguiendo la tónica global, tanto Euskadi como Navarra han superado este agosto sus respectivas medias históricas de ese mes.
En el caso de Euskadi, la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha calificado el pasado mes como muy seco y cálido. La temperatura media global ha sido de 21,9 °C, es decir, 2,4 °C por encima del promedio del periodo normal 1991-2020, situando a agosto de 2026 como el segundo más cálido desde, al menos, 1970, tan solo por detrás del registrado en 2003.
En Navarra, el mes ha sido cálido, y extremadamente cálido en el extremo oriental. La Ribera, Navarra Media, Tierra Estella y la vertiente cantábrica han registrado diferencias de temperatura con respecto a sus medias históricas de entre 2 y 3 °C, mientras que en el resto de la comunidad foral la mayoría ha registrado diferencias de entre 3 y 4 °C.
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