Agosto ha sido el mes más caluroso jamás registrado a nivel mundial

Finalmente, el impacto térmico también se ha dejado notar en el agua. La temperatura de la superficie del mar en toda Europa ha tocado máximos históricos este mes de agosto, tanto en la costa atlántica como en el Mediterráneo occidental; un calentamiento directamente asociado a episodios generalizados de olas de calor marinas intensas o severas.

¿Y en Hegoalde?

Siguiendo la tónica global, tanto Euskadi como Navarra han superado este agosto sus respectivas medias históricas de ese mes.

En el caso de Euskadi, la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha calificado el pasado mes como muy seco y cálido. La temperatura media global ha sido de 21,9 °C, es decir, 2,4 °C por encima del promedio del periodo normal 1991-2020, situando a agosto de 2026 como el segundo más cálido desde, al menos, 1970, tan solo por detrás del registrado en 2003.

En Navarra, el mes ha sido cálido, y extremadamente cálido en el extremo oriental. La Ribera, Navarra Media, Tierra Estella y la vertiente cantábrica han registrado diferencias de temperatura con respecto a sus medias históricas de entre 2 y 3 °C, mientras que en el resto de la comunidad foral la mayoría ha registrado diferencias de entre 3 y 4 °C.