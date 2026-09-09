EITB DATA: SALUD MENTAL
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Las consultas de psiquiatría se duplican en cinco años

Euskadi pasó de 58 100 pacientes en consultas de psiquiatría en 2019, a 109 400 en 2024, prácticamente el doble. Al mismo tiempo, las bajas laborales relacionadas con la salud mental no dejan de crecer y entre los jóvenes de 16 a 25 años se han multiplicado por seis desde 2016.

Euskaraz irakurri: Osasun mentalaren okertzeak presioa areagotu du osasun-sisteman: psikiatriako kontsultak bikoiztu egiten dira bost urtean

EITB

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El empeoramiento de la salud mental y una mayor concienciación sobre la necesidad de pedir ayuda se traduce en que cada vez haya más personas que buscan una solución y acudan a la consulta de un profesional. 

Los datos del estudio EITB Data reflejan que el número de personas que acuden a consultas de psiquiatría en Euskadi ha ido creciendo en las últimas décadas. No obstante, en los últimos cinco años se ha notado un acelerón, hasta llegar a duplicarse. Han pasado de 58 100 en 2019, a 109 400 en 2024, con un salto pronunciado tras la pandemia.

Además de acudir a las consultas de los profesionales, hay ocasiones en que estos síntomas se agravan y conllevan un ingreso hospitalario. En los casos relacionados con la salud mental, la depresión suele ser la causa principal. De hecho, el 60% de los ingresos por razones de salud mental se debe a la depresión, muy por encima del estrés severo (27%) y los trastornos de ansiedad (13%).

Aumento de bajas laborales por malestar psicológico

Los problemas derivados del estado psicológico llegan a afectar al estado general de los pacientes y a su capacidad para trabajar. El empeoramiento de la salud mental ha conllevado un aumento de las bajas laborales, que han ido creciendo de forma sostenida desde 2016.

Sin embargo, ese aumento no ha sido homogéneo entre todos los grupos de edad y llama la atención que entre los jóvenes de 16 a 25 años se han multiplicado por seis las bajas laborales por salud mental. 

La brecha económica deja sin atención a parte de la población

Sin embargo, no toda la población tiene la posibilidad de recibir la atención sanitaria que necesita por un malestar psicológico. El informe detalla que el 4,4 % de las personas con problemas de salud mental en Euskadi se quedó sin recibir asistencia por motivos económicos, un porcentaje ligeramente superior a la media estatal (4 %). En Navarra, este dato es tan solo del 0,9 %, la cifra más baja de todas las comunidades del Estado.

Por lo tanto, el análisis de EITB Data concluye que ha aumentado el número de personas que acuden a un profesional para tratar los síntomas de deterioro de salud mental, aunque hay una parte de la sociedad que no lo hace por motivos económicos.

EITB Data Salud Personal médico Sociedad

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