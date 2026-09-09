Las consultas de psiquiatría se duplican en cinco años

Además de acudir a las consultas de los profesionales, hay ocasiones en que estos síntomas se agravan y conllevan un ingreso hospitalario. En los casos relacionados con la salud mental, la depresión suele ser la causa principal. De hecho, el 60% de los ingresos por razones de salud mental se debe a la depresión, muy por encima del estrés severo (27%) y los trastornos de ansiedad (13%).

Aumento de bajas laborales por malestar psicológico

Los problemas derivados del estado psicológico llegan a afectar al estado general de los pacientes y a su capacidad para trabajar. El empeoramiento de la salud mental ha conllevado un aumento de las bajas laborales, que han ido creciendo de forma sostenida desde 2016.

Sin embargo, ese aumento no ha sido homogéneo entre todos los grupos de edad y llama la atención que entre los jóvenes de 16 a 25 años se han multiplicado por seis las bajas laborales por salud mental.