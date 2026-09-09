EITB DATA: SALUD MENTAL
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Más de la mitad de los mayores de 75 años sufre ansiedad y estrés, pero el mayor incremento se da entre los jóvenes

El malestar psicológico no se manifiesta por igual en todos los sectores de la sociedad. Además de afectar más a las mujeres, la edad es un factor importante: el 57,1 % de la población mayor de 75 años sufre los síntomas, pero son los más jóvenes (15-24 años) los que más han sufrido el deterioro de su salud mental tras la pandemia.

Euskaraz irakurri: 75 urtetik gorakoen erdiak baino gehiagok antsietatea eta estresa du, baina hazkunde handiena gazteengan eman da

EITB

Última actualización

El estrés y la ansiedad, dos de los principales síntomas que manifiestan un deterioro de la salud mental, afectan más a personas de edades avanzadas, según explica el último análisis de EITB Data sobre salud mental. 

Este informe ha dejado patente que en los últimos años son más las personas que declaran tener síntomas de deterioro de salud mental, bien porque hay más personas afectadas, bien porque ha aumentado la concienciación y ahora se habla más. 

El incremento de la prevalencia de síntomas se ha dado en todas las franjas de edad de la población. No obstante, con el aumento de edad, estas patologías afectan a más personas y entre los mayores de 75 años, más de la mitad de la población (57,1 %) asegura padecer alguna señal de malestar. 

Sin embargo, tras la pandemia de la Covid-19, se ha notado un mayor deterioro e incremento de personas con síntomas entre los jóvenes. Entre las personas de entre 15 y 24 años, el porcentaje de población que ha sufrido síntomas pasó del 15,8 % en 2018 al 39,4 % en 2023, tal y como enseña el gráfico. 

Brecha de género en la salud mental

La diferencia entre hombres y mujeres es notable en este caso y se mantiene a lo largo de los años. Más de un cuarto de la población femenina (26,5 %) ha sufrido síntomas, casi diez puntos por encima del porcentaje de los hombres (17,7 %).

En cuanto al consumo de medicamentos relacionados con la salud mental también existe esa diferencia de género. En Hego Euskal Herria casi una de cada cuatro mujeres toma ansiolíticos, antidepresivos o fármacos para dormir

El trabajo influye en la salud mental

El estado de salud mental también guarda relación con la situación laboral. La prevalencia de síntomas aumenta a medida que desciende la cualificación del puesto: afectan al 26 % de los trabajadores no cualificados, frente al 18 % de los altos directivos y profesionales universitarios superiores.

Los datos dibujan una situación desigual del malestar psicológico, marcado por el género, la edad y las condiciones de vida. 

EITB Data Salud Sociedad

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