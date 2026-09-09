El estrés y la ansiedad, dos de los principales síntomas que manifiestan un deterioro de la salud mental, afectan más a personas de edades avanzadas, según explica el último análisis de EITB Data sobre salud mental.

Este informe ha dejado patente que en los últimos años son más las personas que declaran tener síntomas de deterioro de salud mental, bien porque hay más personas afectadas, bien porque ha aumentado la concienciación y ahora se habla más.

El incremento de la prevalencia de síntomas se ha dado en todas las franjas de edad de la población. No obstante, con el aumento de edad, estas patologías afectan a más personas y entre los mayores de 75 años, más de la mitad de la población (57,1 %) asegura padecer alguna señal de malestar.

Sin embargo, tras la pandemia de la Covid-19, se ha notado un mayor deterioro e incremento de personas con síntomas entre los jóvenes. Entre las personas de entre 15 y 24 años, el porcentaje de población que ha sufrido síntomas pasó del 15,8 % en 2018 al 39,4 % en 2023, tal y como enseña el gráfico.