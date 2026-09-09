EITB DATA: OSASUN MENTALA
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75 urtetik gorakoen erdiak baino gehiagok antsietatea edo estresa du, baina hazkunde handiena gazteengan eman da

Ondoez psikologikoa ez da berdin azaltzen gizarteko sektore guztietan. Emakumeei gehiago eragiteaz gain, adina ere faktore garrantzitsua da: 75 urtetik gorako herritarren % 57,1ek pairatzen ditu sintomak, baina gazteenak dira (15-24 urte) pandemiaren ondoren osasun mentalaren narriadura gehien nozitu dutenak.

EITB

Azken eguneratzea

Estresak eta antsietateak, osasun mentalaren okertzea adierazten duten sintometako bik, eragin handiagoa dute adin nagusiko pertsonengan, EITB Datak osasun mentalari buruz egindako azken analisiak azaltzen duenez, nahiz eta gazteengan egoerak nabarmen egin duen okerrera.

Txosten horrek argi utzi du azken urteetan gehiago direla osasun mentalaren narriaduraren sintomak dituztela aitortzen duten pertsonak, bai kaltetu gehiago daudelako, bai kontzientziazioa handitu delako eta orain gehiago hitz egiten delako.

Sintomen prebalentziaren gorakada populazioaren adin tarte guztietan eman da. Hala ere, adinak gora egin ahala, patologia horiek pertsona gehiagori eragiten diete, eta 75 urtetik gorakoen artean, herritarren erdiek baino gehiagok (% 57,1) adierazten dute ondoezaren seinaleren bat dutela.

Hala ere, Covid-19aren pandemiaren ostean, gazteen artean nabaritu da okerragotzea eta sintomak dituzten pertsonen gorakada. 15 eta 24 urte bitarteko pertsonen artean, sintomak izan dituzten biztanleen ehunekoa % 15,8koa izan zen 2018an, eta % 39,4ra igo zen 2023an, grafikoan ikusi daitekeenez.

Genero arrakala osasun mentalean

Adinaz gainera, generoak ere alde nabarmena markatzen du osasun mentalarekin lotutako gaixotasunetan. Emakumeen artean eragin handiagoa du gaitzak: emakumezko herritarren laurden batek baino gehiagok (% 26,5) sintomak izan ditu. Gizonen artean ia hamar puntu jaisten da datu hori (% 17,7).

Osasun-arazo horiekin lotutako sendagaien kontsumoari dagokionean ere argi ikusten da genero desberdintasun hori. Hego Euskal Herrian ia lau emakumetik batek antsiolitikoak, antidepresiboak edo lo egiteko botikak hartzen ditu.

Lanak eragina du

Osasun mentalaren egoerak ere badu zerikusia lan-egoerarekin. Sintomen prebalentziak gora egiten du lanpostuaren kualifikazioak behera egin ahala: kualifikaziorik gabeko langileen % 26ri eragiten die, goi-mailako zuzendarien eta goi-mailako unibertsitate-profesionalen % 18ri baino ez.

Datuek ondoez psikologikoaren egoera desberdina irudikatzen dute, generoak, adinak eta bizi-baldintzek markatuta. 

EITB Data Osasuna Gizartea

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