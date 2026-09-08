Gimenok azpimarratu du ikasle etorkinen presentziak eragina duela Nafarroaren PISAko emaitzetan
Nafarroak "emaitza txarrak" lortu ditu PISAren azken txostenean, baina, Carlos Gimeno Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak ohartarazi duenez, beherakada Nafarroan, Espainian, Europar Batasunean eta Europako Segurtasun eta Lankidetzako Antolakundeko herrialde guztietan gertatu da.
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30 urte Alarde mistoaren alde: elkarrizketa, aurrerapausoak emateko bidea
Jaizkibelgo kideek eta erakundeetako ordezkariek Alarde publiko eta parekidea aldarrikatu dute, eta hiru hamarkadako gatazkari irtenbidea emateko elkarrizketaren alde egin dute.
Behin-behineko espetxealdia ezarri diote Gorlizen atxilotutako gizon bati, sexu-askatasunaren kontrako hiru delitu egotzita
24 urteko gazte batek hiru emakumeri eraso zien gauez, aurpegia estalita, sexu-erasoa egiteko asmoz.
Gipuzkoako Auzitegiak arindu egin du Iñaki Badiola Realeko presidente ohiaren aurkako zigorra
Epaileek frogatutzat jo dute enpresaburuak Twitterreko kontu klandestinoa erabili zuela magistratu, politikari eta kazetarien aurka jotzeko. Mezuen bidez, eraso gogorrak egin zituen, biktima horiei ustelkeria trama ezberdinetan sartuz. Nolanahi ere, Auzitegiak zigorra arindu du "bidegabeko atzerapenengatik".
PISA Txostenaren emaitza txarrak aitortu ditu Pedrosak
Emaitzak horiek hobetzea Hezkuntza Sailaren estrategiaren baitan kokatzen dela azpimarratu du Hezkuntza sailburuak, eta joera globalari egotzi die emaitzak.
Gizon bat atxilotu dute Esako urtegian aurkitutako gorpuarekin lotuta
Hildakoa Iruñean bizi zen frantziar bat zen. Atxilotua da hilketaren susmagarri nagusia.
Geurea eta audientziaren aitortza duen programazio egonkorra prestatu du ETBk udazken honetarako
Udan izandako audientzia datu onek hauspotuta, entretenimendua eta hurbiltasuna ardatz izango dituen denboraldi berriaren inguruko xehetasunak aurkeztu ditu Isabel Octavio ETBren zuzendariak, hainbat aurkezle, aktore eta kolaboratzaile lagun dituela.
PISA txostena: Atzerakada nabarmena Hego Euskal Herriko ikasleen emaitzetan
Mundu osoan prestigio handia duen hezkuntza-diagnostiko honek agerian utzi du Nafarroako eta Euskadiko ikasleek gaitasun guztietan egin dutela behera; hain zuzen ere, zientzian, matematikan eta irakurmenean. Nolanahi ere, matematiketan bi erkidegoak Estatuko batez bestekoaren gainetik kokatzea lortu dute.
Gardelegiko zabortegian piztutako sutea itzaltzeko lanek aurrera jarraitzen dute Gasteizen
Sua atzo arratsaldean piztu zen materia organikoa biltzeko tokian eta, momentuz, sutea perimetratuta dagoen arren, materialen izaerak sua erabat itzaltzeko lanak moteltzen ditu.
30 urteko zatiketak markatutako Alardea ospatuko dute gaur Hondarribian
Hondarribiak bere egun handia ospatuko du gaur, gizon soldaduz eta 20 emakume kantineroz osatutako Alarde tradizionalarekin eta desfile parekidearen alde egiten duen Jaizkibel konpainiarekin.