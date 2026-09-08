PISA txostena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gimenok azpimarratu du ikasle etorkinen presentziak eragina duela Nafarroaren PISAko emaitzetan

Iragarkia
PAMPLONA, 08/09/2026.- Navarra ha obtenido unos "resultados desfavorables" en el informe PISA 2025 pero, según ha advertido el consejero de Educación del Gobierno foral, Carlos Gimeno, el descenso se registra tanto en Navarra como en España, la Unión Europea y los países de la OCDE participantes en la muestra. Los datos acusan el alto número de alumnado de origen inmigrante que ha participado en las pruebas, y también el bajo porcentaje de abandono escolar que hay en Navarra, un dato positivo pero que arrastra a la baja otros elementos, ha analizado en rueda de prensa Gimeno, en la que "en un ejercicio de transparencia" ha destacado una bajada sensible de las puntuaciones medias del alumnado en las competencias de Matemáticas, de Ciencias y de Lectura. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroak "emaitza txarrak" lortu ditu PISAren azken txostenean, baina, Carlos Gimeno Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak ohartarazi duenez, beherakada Nafarroan, Espainian, Europar Batasunean eta Europako Segurtasun eta Lankidetzako Antolakundeko herrialde guztietan gertatu da.

Hezkuntza Nafarroa Nafarroako Gobernua Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X