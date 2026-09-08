Behin-behineko espetxealdia ezarri diote Gorlizen atxilotutako gizon bati, sexu-askatasunaren kontrako hiru delitu egotzita
24 urteko gazte batek hiru emakumeri eraso zien gauez, aurpegia estalita, sexu-erasoa egiteko asmoz.
24 urteko gazte bat espetxera bidali dute Gorlizen, sexu-askatasunaren aurkako hiru delitu egotzita, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Ertzaintzak ikerketa hasi zuen 22 urteko emakume batek jarritako salaketa baten ondorioz. Irailaren 3an, atxilotuak eraso egin zion biktimari Gorlizen, goizaldean, buru-beroki batekin estalita. Sexu-erasoa egiten saiatu zen, baina auzokide batek esku hartu zuen, emakume gazteari laguntzen saiatuz, eta erasotzaileak ihes egin zuen.
Egilea identifikatu ondoren, Ertzaintzak atxilotu egin zuen, eta berak aitortu zien agenteei abuztuaren 8an izandako antzeko beste gertaera bat. Kasu horretan, 21 urteko beste emakume bati eraso zion. Emakumearen oihuek gizonak ihes egitea eragin zuen.
Bizkaiko udalerriko Udaltzaingoak ikerketan parte hartu du. Horri esker, gau berean egindako beste eraso bat identifikatu dute. Kasu horretan, biktimak ibilgailu batean ihes egitea lortu zuen.
Gizona epailearen esku utzi dute, eta horrek behin-behineko espetxealdia ezarri du. Ertzaintzak ikerketarekin jarraitzen du, argitzeko gazteak modu berean egindako beste delituak aurkitzeko. Kasu guztietan gauez, isolatutako lekuetan eta buru-berokia erabiliz emakume gazteei eraso egiten zien.
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